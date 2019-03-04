10 ملايين يورو قيمة الخطة الاستثمارية لـ"النساجون الشرقيون" 2019

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة، إن شركة "النساجون الشرقيون للسجاد" تستهدف خطة توسعات خلال 2019 بتكلفة استثمارية مبدئية بنحو 10 ملايين يورو (بما يعادل 199 مليون جنيه).



وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة اليوم الإثنين، أنها تستهدف إضافة 3 أنوال خلال الربع الأول من 2019، بالإضافة إلى 3 أنوال أخرى طبقًا للطلب المحلي والعالمي؛ وذلك بالإضافة إلى ماكينة خيوط بقطاع السجاد المنسوج.



وتستهدف الشركة خلال العام الجاري تحديثًا لماكينات الطباعة لشركة "ماك" وإضافة ماكينة طباعة ديجيتال وماكينة قص بلاط السجاد.



وحققت الشركة أرباحًا بلغت 550.23 مليون جنيه خلال 2018، مقابل أرباح بلغت 741.7 مليون جنيه في 2017، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 10.4 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 10.23 مليار جنيه في العام السابق له.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحًا بلغت 745.8 مليون جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 813.99 مليون جنيه في 2017.