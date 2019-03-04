"عيد المهرجين" على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرقة قصر ثقافة الشاطبي المسرحية، العرض المسرحي "عيد المهرجين" على المسرح الكبير بقصر ثقافة الأنفوشي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية.



مسرحية "عيد المهرجين" مأخوذة عن "أحدب نوتردام" رائعة الكاتب الفرنسي الكبير فيكتور هوجو، وتدور أحداثه في كاتدرائية نوتردام بباريس حيث يربي قس الكنيسة طفلا أحدب ولا يسمح له بالخروج، وذات يوم يتم اختيار الأحدب ليكون زعيما للمهرجين في احتفالية بباريس، وهكذا يستطيع الأحدب الانتصار على الظلم والحرمان، فالقبح الخارجي لا يمثل إعاقة طالما يحمل بداخله جمالا إنسانيا ونبلا أخلاقيا.



"عيد المهرجين" بطولة كل من أحمد مجدي، ماجد نبيل، خالد رأفت، أيمن الليثي، ماندو، سيكا، مروان أبو المجد،مسعد سالم،إنچي أمجد،ميرنا هشام،محمد عصام،محمد عبد الكريم، إسراء أحمد، ندى أحمد،محمد علاء،بيشوي مراد،أحمد عبد العزيز، يحيى الحلو، إيهاب الرفاعي،حسام فضة، ميار ياسر،شاهندة محمد،چنى السيد، لوچين سامح، يوستينه سعيد، ميار تركي، ندى سامي، مصطفى الفقي، محمد نجله،مساعدو الإخراج منه حمدي،أشرقت محمد، مالتي ميديا وتنفيذ موسيقى مروان مصطفى،تنفيذ مالتي ميديا منه ماهر،تأليف أحمد صالح، سينوجرافيا وأشعار،أسامة الهواري، موسيقى وألحان د.محمد حسني، استعراضات سمير نصري. تنفيذ ملابس نهلة مرسي،إضاءة إبراهيم الفرن، إخراج محمد الزيني.



يُذكر أن العرض مجاني ويعرض يوميا في السابعة مساء وحتى يوم الخميس المقبل.