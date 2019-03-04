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الثقافة
الإثنين 04/مارس/2019 - 11:35 ص

"السيدة العجوز" تواصل عروضها بثقافة سوهاج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور
dostor.org/2539634

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروضها المسرحية فى موسمها الجديد، حيث قدمت لليلة الثالثة العرض المسرحى "زيارة السيدة العجوز" بسوهاج، من تأليف فريدريش دورينمات وإخراج عمر الشحات وذلك على مسرح قصر ثقافة سوهاج فى السابعة مساء.

وافتتح قصر ثقافة طهطا معرض الفن التشكيلي لرواد الورش التدريبية التي عقدها القصر خلال الفترة الماضية، ويستمر المعرض حتى 6 مارس الحالى، بالإضافة إلى استمرار القافلة الثقافية التي تجوب المدارس لاكتشاف المواهب وذلك بمعهد بنين بنجا الإعدادي.

ونفذ نادى أدب بيت ثقافة طما جلسة نقدية بعنوان "الأمثال الشعبية في المجتمع المصرى" وذلك بمقر بيت ثقافة طما، حاضر فى الجلسة النقدية الشاعر أشرف أيوب معوض.

وفى نفس السياق، أقام نادى أدب قصر ثقافة سوهاج حلقة نقاشية عن مناهج النقد الأدبى وتكريم الشاعر علاء الدين أحمد الصاوى بقاعة نادى الأدب بالقصر، بحضور كوكبة من شعراء وأدباء سوهاج.

وعقد بيت ثقافة العسيرات محاضرة مكتبية تحت عنوان "منظومة القيم الإيجابية" بالشارع المصرى لمناقشة كتاب "العالم بأصابع مصرية" تأليف السيد بهنسي، بمدرسة أولاد حمزة للتعليم الأساسي.

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