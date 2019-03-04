العثور على 1529 سلحفاة نادرة تقدر قيمتها بـ 60 الف جنيه استرليني

عثرت سلطات مطار مانيلا بالفلبين على أربعة حقائب قديمة، تضم مايزيد عن 1529 سلاحف حية وملفوفة في شريط لاصق داخل حقائب تم تركها في المطار، وفقا لصحيفة الجارديان.



وكانت الحقائب تضم مجموعات نادرة من السلاحف، من بينها السلاحف النجمية، ووسلاحف حمراء القدمين وسلاحف سلجاتا وسلاحف ذات أذنين أحمر.



فيما تم العثور على الحقيبة على متن رحلة جوية قادمة من هونغ كونغ على يد راكب من الفلبين، جدير بالذكر ان قيمة الزواحف تصل إلى 4.5 مليون بيزو (60 ألف جنيه إسترليني).



يأتي هذا في الوقت الذي ازداد فيه الطلب مؤخرا على شراء السلاحف والحيوانات الأليفة الغريبة، حيث تستخدم السلاحف في الطب العشبي والتقليدي في البلدان الاسيوية.



تجدر الاشارة إلى أن الفلبين لديها قوانين صارمة ضد تهريب الحيوانات، فقد يواجه الناقل للحيوانات السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة قدرها 200 ألف بيزو.