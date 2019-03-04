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الإثنين 04/مارس/2019 - 11:33 ص

وفد "بحوث المياه" يزور أوغندا لبدء المرحلة الثانية من المشروع المصري

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية
أ ش أ
dostor.org/2539629

يزور وفد من الخبراء المصريين بالمركز القومي لبحوث المياه أوغندا؛ لبدء أنشطة المرحلة الثانية من المشروع الذي قدمته مصر لأوغندا لدرء مخاطر الفيضان بمنطقة كسيسي بغرب أوغندا.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بتقديم الدعم الفني في مجال إدارة الموارد المائية وإدارة مخاطر الفيضان والتغيرات المناخية، ضمن أنشطة التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية الشقيقة، وخاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الـ32.

وذكر بيان لوزارة الري، اليوم الاثنين، أن أنشطة المرحلة الثانية للمشروع تبدأ بإجراء الدراسات وتقييم الاحتياجات والأعمال الهندسية اللازمة لدرء مخاطر الفيضان بعدد من القطاعات على مجموعة من الأنهار، أشهرها نهر نياموامبا الذي تعرض لفيضان عارم في صيف 2015، ما أدى إلى حدوث آثار تدميرية بالمنشآت والطرق والمواطنين.

كانت مصر من خلال وزارة الموارد المائية والري، وفي إطار التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، قد قدمت منحة للحكومة الأوغندية لوزارة المياه والبيئة الأوغندية لتنفيذ مشروع لدرء مخاطر الفيضان بمنطقة نهر نياموامبا بغرب كسيسى بأوغندا كمرحلة أولى عاجلة، وتجلى هذا التعاون في الانتهاء من المرحلة الأولى في بداية شهر سبتمبر الماضي، والتي شرفت باحتفالية حضرها الدكتور محمد عبدالعاطي ونظيره الأوغندي، والسفير المصري بأوغندا، والتي عبر فيها وزير المياه والبيئة الأوغندي عن حفاوة الحكومة الأغندية والشعب الأوغندي بالدعم الذي قدمته مصر في المرحلة الأولى من المشروع وتطلعهم لمزيد من الدعم من الأشقاء في مصر، مشيرا إلى أن مثل هذا الدعم يقرب الشعوب ويعمل على تفهم احتياجات الدول الأشقاء.

وقد شهدت المرحلة الأولى تنفيذ حزمة من الأعمال الهندسية المتمثلة في إزالة الصخور كبيرة الحجم من مجرى نهر نياموامبا في العديد من القطاعات في الأحباس الأولى عند منطقة الفيضان من جبال روينزوري، وكذا إعادة تشكيل عدد من القطاعات المائية، وذلك من خلال عمل حوائط مدرجة من الركام وحماية جوانب النهر بالجابيونات وأعمال تهذيب بقطاعات أخرى لكسر الطاقة الهادرة للسيل والتحكم في تدفقات المياه بالنهر والاستفادة منها في زراعات موسمية تكميلية أثناء فترات الجفاف.

وأكد الدكتور عبد العاطي أن الدعم الفني المصري في مجال إدارة الموارد المائية للأشقاء بدول أفريقيا بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة مستمر لتحقيق التنمية التي تتطلع إليها شعوب القارة الأفريقية، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

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