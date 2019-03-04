ملك هولندا وزوجته يزوران مدينة بريمن الألمانية الأربعاء المقبل

عقب قضائهما عطلة تزلج، يتوجه ملك هولندا فيليم-ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما إلى ألمانيا لزيارة بريمن، أصغر ولاية ألمانية، بعد غد الأربعاء.



وجاء على الموقع الإلكتروني للبلاط الملكي الهولندي أن الزوجين الملكيين يزوران سنويا ولاية أو ولايتين ألمانيتين، ويركزان خلال الزيارة على العلاقات الاقتصادية.



يُذكر أن فيليم-ألكسندر خلف والدته بياتريكس في اعتلاء العرش منذ أبريل عام 2013، وذلك بعدما تنازلت بياتريكس عن العرش عقب 33 عاما من اعتلائه.



وبدأ فيليم-ألكسندر 51 عاما وماكسيما 47 عاما مع بناتهما الثلاثة، الأميرة كاترينا-أماليا 15 عاما والأميرة أليكسيا 13 عاما والأميرة أريانه 11 عاما، عطلة في منتجع ليش النمساوي للتزلج بداية من 25 فبراير الماضي.



ومن الموضوعات التي تتصدر الزيارة الملكية في بريمن، الفضاء وطاقة الرياح والأبحاث المتعلقة بالبحار وقطبي الأرض.



ومن المقرر أن يرافق وزير التجارة الخارجية الهولندي زيجريد كاج الزوجين الملكيين خلال زيارتهما لبريمن التي تستغرق يوما واحدا.



ولن تقتصر الزيارة على تعزيز العلاقات الاقتصادية فقط، حيث سيوقع الملكان في الكتاب الذهبي للمدينة، وسيقومان بجولة في المدينة عقب الغداء.