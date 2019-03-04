عفيفي: دورات تدريب الواعظات ترجمة للحراك العلمي بالأزهر

افتتح المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر الدورة التدريبية للواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، بحضور د.جمال أبو السرور رئيس المركز ود.محيي الدين عفيفي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ود.محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ود.طارق سلمان نائب رئيس الجامعة.



تأتي الندوة في إطار الشراكة مع علماء الدين من أجل أسرة سعيدة، حيث تعقد الدورة لعدد 22 واعظة تحت عنوان "دليل المشورة والفحص لراغبي الزواج".



وأكد د.جمال السرور أن الدورة تستهدف تثقيف المواطنين بحقوق كل فرد من أفراد الأسرة ومسؤولية كل شخص في موقعه داخل الأسرة، وكذلك بيان كيف أن الزواج شراكة منتجة، وتستهدف أيضا أهمية المسئوليات المنوط بها كل فرد وأهمية عقد الزواج كوثيقة حياتية.



فيما أشار د.محيي الدين عفيفي إلى أن اللقاء يعد ترجمة للحراك العلمي والثقافي في الأزهر الشريف، وأنه من عظمة الدين أنه يتعامل مع الواقع، ولذلك فإن تلك الدورات المتعاقبة تولي اهتماما خاصا بهموم ومشكلات المجتمع المعاصر، خاصة في ظل ارتفاع معدلات طلاق واختلال منظومة القيم، كما أن الموروثات الثقافية الموجودة تحتاج إلى استشعار المسؤولية تجاه هذه القضايا.



وقال د.محمد المحرصاوي إن الواقع الحالي يفرض لأن يكون مسئولي الدعوة على قدر كاف من الكفاءة في التعامل مع المشكلات المجتمعية المتجددة وهو ما تحققه تلك الدورات المتتالية التي ينظمها المركز الدولي للبحوث والدراسات السكانية بجامعة الأزهر.



كما أكد د.طارق سلمان أهمية تلك الدورة في دعم جانب التخصص لدى الوعاظ والواعظات في المعرفة المتعمقة في تلك القضايا المهمة التي تحتاج إلى مجهودات عظيمة في التعامل معها.