بدء اجتماع "محلية النواب" بحضور وزيري الزراعة والبيئة

بدأ، منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبمشاركة كل من وزيري الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.



كما يشارك عدد من المحافظين السابقين والحاليين، على رأسهم محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، ومحافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم، ومحافظ الفيوم الدكتور عاصم سعد، ومن السابقين أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، ومجدي حجازي محافظ أسوان.



وتناقش اللجنة، خلال اجتماعها الذي يعد جلسة استماع، ظاهرة الحيونات الضالة غير المستأنسة.