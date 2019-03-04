الصين ترحب بجميع الجهود لتخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان

أعلنت الصين اليوم الإثنين، ترحيبها بجميع الجهود التي من شأنها تخفيف حدة التوتر بين الهند وباكستان، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على مدى استعداد الصين للعب دور في الوساطة بين الهند وباكستان سيما بعد إبداء وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" استعداد بلاده تقديم "ساحة تفاوض" للبلدين في حال أبديا رغبتهما في ذلك.



وقال كانج إن الهند وباكستان دولتان مهمتان في منطقة جنوب آسيا، وإن الصين تأمل أن يشترك الجانبان في حوار ومشاورات لحل الخلافات، ويتخذان إجراءات لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بما يعود بالنفع على البلدين.



وأضاف أن الصين ترحب بجميع الجهود التي تسهم في تخفيف حدة التوتر، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن بكين لديها اتصالات وثيقة بين الجانبين، وعلى استعداد للقيام بأي جهود مطلوبة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، فضلًا عن أنها ستواصل القيام بدور بناء في هذا الصدد.



وشهدت الأيام الماضية توترات بين الهند وباكستان بعد هجوم انتحاري في 14 فبراير الماضي، استهدف شرطة هندية في جزء كشمير الخاضع لسيطرة الهند، راح ضحيته أكثر من 40 شرطيا.