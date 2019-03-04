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الإثنين 04/مارس/2019 - 11:29 ص

زايد: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حققت أكثر من 101% من المستهدف منها

الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
فاتن خديوى _ سارة سعودى
dostor.org/2539620

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تخطى الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، المستهدف منها بنسبة إنجاز 101% بجميع محافظات الجمهورية، التي أطلقتها الوزارة يوم 24 فبراير الماضي واستمرت لمدة 4 أيام، حيث طعمت الوزارة 16 مليونًا و567 ألفًا و480 طفلًا، بزيادة أكثر من 190 ألف طفل عن المستهدف مع انطلاق "الحملة".

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة لصحة والسكان، إلى أن هذا الفارق جاء بسبب عدم تفرقة الدولة بين الأطفال المصريين والأجانب الموجودين على أراضيها، موضحة أنه تم تطعيم الآلاف من الأطفال غير المصريين، بالمجان، وذلك من عمر يوم إلى 5 أعوام.

وأضاف أن محافظة شمال سيناء حققت أعلى مستهدف على مستوى الجمهورية، حين طعمت 105% من المستهدف لها، فيما كانت محافظة الوادي الجديد أقل المحافظات تحقيقًا لنسبة المستهدف، بواقع 97.5% منه.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، أن آخر حالة شلل أطفال مسجلة في مصر، تعود لما قبل 14 عامًا، وأن الوزارة تنفذ حملات التطعيم سنويًا ضد المرض، للتأكد من رفع المناعة المجتمعية للأطفال، واستمرار الحفاظ على خلو مصر منه.

وكشف "عيد" عن أنه تم تطعيم 3 ملايين و49 ألفًا و254 طفلًا أقل من عمر عام فى "الحملة القومية"، كما تم تطعيم 13 مليونًا و518 ألفًا و226 طفلًا من سن عام حتى عمر 5 أعوام.

وأضاف "عيد"، أنه تم تطعيم مليون و841 ألفًا و531 طفلًا في محافظة القاهرة، وتطعيم 869 ألفًا و101 طفل في السويس، 226 ألفًا و686 طفلًا في الإسماعيلية، و217 ألفًا و340 طفلًا في دمياط، و380 ألفًا و98 طفلًا في الوادي الجديد، و120 ألفًا و355 طفلًا بمطروح، و689 ألفًا و38 طفلًا في البحر الأحمر، ومليون و104 آلاف و913 طفلًا بمحافظة البحيرة، و716 ألفًا و445 طفلًا في الغربية، و538 ألفًا و975 بمحافظة كفر الشيخ، و664 ألفًا و411 طفلًا بالمنوفية، و987 ألفًا 979 طفلًا بمحافظة الدقهلية.

وأشار" عيد" إلى أنه تم تطعيم مليون و160 ألفًا 219و طفلًا في محافظة الشرقية، ومليون و113 ألفًا و138 طفلًا في القليوبية، ومليون و715 ألفًا و509 في محافظة الجيزة، و631 ألفًا و511 طفلًا في الفيوم، و559 ألفًا و696 طفلًا في بني سويف، 976 ألفًا و917 طفلًا بالمنيا، 798 ألفًا و961 طفلًا بأسيوط، و895 ألفًا و547 طفلًا بسوهاج، و568 و50 طفلًا بقنا، و252 ألفًا و94 طفلًا بأسوان، 23 ألفًا و710 بجنوب سيناء، 54 ألفًا و965 طفلًا بمحافظة شمال سيناء، وأخيرا تم تطعيم 197 ألفًا و240 طفلًا بمحافظة الاقصر.

وأكد على ان الوزارة ماضية فى تنفيذ الحملات الوقائية حرصا على الصحة العامة للمواطنين.

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