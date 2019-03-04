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الإثنين 04/مارس/2019 - 11:27 ص

بداية متعثرة لأتلانتا يونايتد في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الأمريكي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2539614

تلقى فريق أتلانتا يونايتد لطمة قوية في بداية رحلة الدفاع عن لقبه بالدوري الأمريكي لكرة القدم، وسقط أمام مضيفه دي سي يونايتد صفر 2 صباح اليوم الإثنين، في المرحلة الأولى بالمسابقة، والتي شهدت أيضا فوز لوس أنجليس إف سي على سبورتنج كانساس سيتي 2 1.

ووجه دي سي يونايتد ضربة قوية لضيفه أتلانتا يونايتد في بداية رحلة الدفاع عن اللقب وتغلب عليه بهدفين سجلهما بول أريولا ولوسيانو أكوستا في الدقيقتين 45 و58 ليحصد أول ثلاث نقاط له في مجموعة الشرق.

وفي المجموعة الغربية، قلب لوس أنجليس إف سي تأخره بهدف نظيف في الشوط الأول إلى فوز ثمين 2 1 على سبورتنج كانساس سيتي الذي شهد طرد لاعبه روجر إسبينوزا في الدقيقة 84 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وأنهى سبورتنج كانساس الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله كريستيان نيميث في الدقيقة 16 ورد لوس أنجليس في الشوط الثاني بهدف سجله دييجو روسي في الدقيقة 47.

وسجل آجاما دياموند هدف الفوز للوس أنجليس في الدقيقة الأخيرة من المباراة مستغلا النقص العددي في صفوف ضيفه.

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