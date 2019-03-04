عبدالعال لـ "الرزاز": مصر تدعم الأردن في خطوات الإصلاح الاقتصادي

التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مع رئيس وزراء الأردن عمر الرزاز، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورالإيجابي الذي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة، جاء ذلك على هامش مشاركته في المؤتمر رقم 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية يومي 3 و4 مارس 2019.



و قدم "عبدالعال" التهنئة لرئيس وزراء الأردن على نجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيف المملكة، مضيفًا أن المؤتمر شهد حضور عدد غير مسبوق من رؤساء البرلمانات العربية، وهو ما يؤكد مكانة المملكة الأردنية لدى أشقائها العرب.



وخلال المباحثات، أكد عبدالعال على دعم مصر الكامل للمملكة بما فى ذلك التوجه الإصلاحي للحكومة الأردنية، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا حرص مصر على دورية عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، وأهمية عقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة بالقاهرة فى أقرب فرصة ممكنة، وكذلك على أهمية التنسيق المشترك بين الدولتين لحل كل القضايا والمشاكل المتعلقة بالعمالة المصرية بالأردن.



من جانبه، أكد رئيس وزراء الأردن على العلاقات القوية بين البلدين، وحرص جلالة الملك الأردني على تعزيز تلك العلاقات، وأن توجيهاته للحكومة الأردنية واضحة وحاسمة في هذا الشأن. مؤكدًا على أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الدولتين، من خلال العمل على خلق بيئة استثمارية محفزة لكلا الجانبين.



وعلى المستوى الإقليمي، أكد عبدالعال على ضرورة الترابط والتضامن بين مصر والأردن بشأن الملف الفلسطينى، بما فى ذلك الثوابت المتعلقة بالتمسك بحل الدولتين كموقف راسخ، وإطار حاكم لتسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلي.



كما تناولت المباحثات عددًا آخر من القضايا الإقليمية، واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المتميز بين القاهرة وعمان على كافة المستويات فى ظل الظروف والتحديات الكبرى التى تواجهها المنطقة.