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الإثنين 04/مارس/2019 - 11:25 ص

باو جاسول ينضم لصفوف ميلوكي باكس

اللاعب الإسباني باو
اللاعب الإسباني باو جاسول
dostor.org/2539609

أعلن نادي ميلوكي باكس الأمريكي لكرة السلة اليوم الاثنين، تعاقده مع اللاعب الإسباني باو جاسول الذي رحل يوم الجمعة الماضي عن صفوف نادي سان أنطونيو سبيرز.

وقال جاسول عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أشعر بحماس كبير لبدء مرحلة جديدة مع فريق كبير مثل باكس، أنا لاعب في الفريق وأواجه هذا التحدي بالتزام وبدافع كبير من أجل منح قيمة للنادي والتعاون لأقصى حد لتحقيق حلم الجماهير: المنافسة على اللقب".

يشار إلى أن ميلوكي باكس هو خامس الأندية في دوري السلة الأمريكي "إن بي إيه" الذي يلعب النجم الإسباني لصالحه، حيث سبق له اللعب لصالح ممفيس جريزليس من 2001 حتى 2008 ولوس أنجليس ليكرز من 2008 حتى 2014 وشيكاغو بولز من 2014 حتى 2016 وسان أنطونيو سبيرز من 2016 حتى 2019.

ويبدأ جاسول مشواره مع ميلوكي باكس وهو في الثامنة والثلاثين من العمر وبعد أن قضى 18 عاما محترفا في "إن بي إيه"، حصل خلالها على لقب البطولة مرتين، كما شارك في مباراة كل النجوم ست مرات.

يذكر أن ميلوكي باكس هو أفضل فريق في المسابقة الأمريكية حاليا ويتربع على صدارة القسم الشرقي بقيادة أفضل لاعبيه جيانيس أنتيتوكونمبو.

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