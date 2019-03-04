فوز يوفنتوس على نابولي يتصدر اهتمامات صحف إيطاليا

تصدر فوز يوفنتوس أمام نابولي (2-1)، واقتراب البيانكونيري من حصد لقب الدوري الإيطالي، للمرة الثامنة على التوالي اهتمامات الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الاثنين.



وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "نابولي يُهزم 2-1 في سان باولو، والبيانكونيري يوسع الفارق لـ 16 نقطة..الإسكوديتو الثامن في طريقه ليوفنتوس، والآن التركيز على مواجهة التشولو".



وأضافت: "الكثير من العواطف في المباراة، طرد أليكس ميريت وإنسيني يضيع ركلة جزاء ارتطمت بالقائم.. ورونالدو على الهامش".



وخرجت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" بعنوان: "هذه رقم 8.. يوفنتوس بفارق 16 نقطة عن نابولي: واللقب الثامن في جيوب البيانكونيري.. اليوفي يحصل على معركة سان باولو، بيانيتش وإيمري كان يسجلان ليوفنتوس وكاييخون يسجل هدف حفظ ماء الوجه".



وأضافت:"أنشيلوتي يتساءل لماذا لم يتم عرض حالة طرد ميريت على شاشات تقنية الفيديو؟ وإنسيني يضرب القائم ويضيع ركلة جزاء أمام يوفنتوس".



وتابعت: "روما، الفاتورة جاهزة، قمة في وقت متأخر من الليلة بعد هزيمة الديربي، وضد بورتو سيتقرر مستقبل دي فرانشيسكو".



وختمت الصحيفة "إيكاردي يواصل العلاج الطبيعي وسيغيب أيضًا عن رحلة الفريق لألمانيا لمواجهة فرانكفورت".



وقالت صحيفة "توتو سبورت" في عنوانها: "يوفي، اللقب الثامن من نابولي.. بيانيتش وكان سجلا هدفي يوفنتوس ليؤمنان الإسكوديتو الثامن على التوالي.. وجدل حول طرد ميريت، وإنسيني يهدر ركلة جزاء".