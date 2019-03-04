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الإثنين 04/مارس/2019 - 11:23 ص

مقتل 6 من عناصر ميليشيا زعيم المتمردين إيبيلا كيبوكيلا بالكونغو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2539603

لقى 6 من عناصر زعيم المتمردين، إيبيلا كيبوكيلا، مصرعهم كانوا متمركزين بقرية "كافولو" بشرق البلاد، وذلك وفقا لما أعلنه جيش الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم الجيش في مقاطعة كيفو الجنوبية، الكابتن ديودوني كاسيريكا- حسبما ذكر راديو "إفريقيا 1" اليوم الإثنين- إن القوات المسلحة الكونغولية قتلت 6 عناصر تابعين لزعيم المتمردين، إيبيلا كيبوكيلا، التي تنشط في مرتفعات إقليم "فيزي" بهذه المقاطعة، موضحا أن الجيش شن هجوما على معقل هذه العناصر المتمردة في قرية كافولو، حيث كانوا مجتمعين بعد إعلان استسلامهم.

يذكر أنه في فبراير عام 2018، أكد الجيش الكونغولي أنه قام بقتل عناصر من ميليشيا ياكوتومبا خلال هجوم في إقليم فيزي.

وكانت ميليشيا ياكوتومبا قد تشكلت عام 2007 على يد مقاتلين محليين يرفضون الانضمام للجيش، ويديرون شبكات لتهريب الذهب عبر بحيرة تنجانيقا.

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