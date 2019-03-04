سوريا: مقتل 4 أشخاص إثر هجوم انتحاري بريف الرقة

لقى أربعة أشخاص مصرعهم جراء استهداف انتحاري من تنظيم داعش الإرهابي لمكان تواجد وجهاء عشائر وقادة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية "جديدة الخابور" في ريف الرقة.



وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن الهجوم الانتحاري أسفر عن مقتل 3 من وجهاء المنطقة، ومقاتل واحد من قوات "قسد"، مشيرا الى أن العملية الانتحارية جاءت بعد وساطات من قبل وجهاء العشائر للإفراج عن المئات من عناصر التنظيم السابقين المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية.



الجدير بالذكر، أن قوات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" واصلت عمليات الإفراج عن العشرات ممن تورطوا مع تنظيم داعش، حيث أطلقت سراح 132 معتقلا تعاملوا مع داعش.