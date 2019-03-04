الهند وباكستان تتبادلان القصف في إقليم كشمير المتنازع عليه

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الهندية، المقدم ديفيندير أناند، أن تبادلا للقصف بين القوات الهندية والباكستانية جرى صباح اليوم الاثنين، في إقليم كشمير المتنازع عليه.



ونقلت صحيفة إنديان اكسبريس الهندية - على موقعها الإلكتروني - عن المتحدث قوله للصحفيين: "هذا الصباح حوالي الساعة الثالثة، انتهك الجيش الباكستاني ودون أي سبب نظام وقف إطلاق النار، وقام بإطلاق النار على قطاع آكنور (بولاية جامو وكشمير)، ورد جيشنا بإطلاق النار.. وحوالي الساعة 06:30 توقف إطلاق النار".



وأضافت الصحيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي انتهاكات على باقي القطاعات الحدودية بين الدولتين.. كما لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي ضحايا في صفوف الجانب الهندي، والمؤسسات التعليمية التي تبعد 5 كيلومترات من خط المراقبة عند الحدود الفعلية بين الهند وباكستان في كشمير لا تزال جميعها مغلقة، نظرا لارتفاع التوتر نتيجة تبادل القصف، بحسب الجيش الهندي.



وتوترت العلاقات بين الهند وباكستان في شهر فبراير الماضي على خلفية قيام أحد عناصر تنظيم مناهض للهند يتخذ من باكستان مقرا له، يوم 14 فبراير الماضي بهجوم في ولاية كشمير المتنازع عليها بين الدولتين، أسفر عن مقتل 41 شرطيا على أقل تقدير.



وردا على ذلك شن سلاح الجو الهندي غارات على معسكر التنظيم المسؤول عن الهجوم، وبلغ التوتر ذروته عندما أعلنت إسلام آباد إسقاط مقاتلتين هنديتين فيما ذكرت نيودلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية وخسرت إحدى مقاتلاتها.