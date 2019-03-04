المركزى: 1.6 مليار دولار تراجعًا فى الاحتياطى الأجنبى خلال 7 أشهر

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن انخفاض صافي الاحتياطي الأجنبي بنحو 1.6 مليار دولار، بمعدل 3.7% خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يناير 2019، ليصل إلى 42.6 مليار دولار بنهاية يناير، بما يغطي 7 أشهر من الواردات السلعية.



وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية نحو 41.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018، وبتراجع قدره 1.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2018.



كما انخفضت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي بمقدار 2.3 مليار دولار، لتبلغ 10.7 مليار دولار نهاية ديسمبر 2018.

