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اقتصاد
الإثنين 04/مارس/2019 - 09:29 ص

1.47 مليار إيرادات جمارك الصادرات والواردات الجوية خلال فبراير

1.47 مليار إيرادات
dostor.org/2539423

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، برئاسة هلال توفيق مسعد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية خلال شهر فبراير 2019 عن مشمول 14301 بيان جمركى برسم الوارد النهائى وعن مشمول 2034 بيان جمركى وارد برسم الترانزيت.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك الشهادات 221 مليون و564 ألف و484 جنيها بينما بلغ إجمالى ضريبة القيمة المضافة المحصلة 854 مليونا و91 ألفا و469 جنيها، كما بلغت الغرامات والرسوم الأخرى المحصلة 128 مليونا و966 ألفا و212 جنيها.

وخلال نفس الفترة، أنهت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، الإجراءات الجمركية على 6373 شهادة صادر وبلغ إجمالى رسم الصادر المحصل خلال شهر فبراير 2019 حوالى 312 ألفا و700 جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة المركزية للصادرات والواردات الجوية خلال شهر فبراير 2019 حوالى مليار و47 مليونا و935 ألفا و365 جنيها.

وعلى جانب آخر، قامت الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بتحرير وضبط 28 محاوله تهريب خلال شهر فبراير 2019، وبلغ إجمالي التعويضات المستحقة عن هذه المحاضر 706 آلف و970 جنيها.

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