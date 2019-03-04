اليوم.. 3 وزراء يفتتحون المؤتمر السنوى السادس "وطن رقمى"

يفتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اليوم، المؤتمر السنوي السادس "وطن رقمي 2019"، الذي ينعقد في الفترة من 4-6 مارس 2019 تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



يتضمن المؤتمر، خلال دورته السادسة التي تعقد تحت رعاية الشركة المصرية للاتصالات (WE) كراعي رسمي وشركة "هواوي" وشركة "إي فايننس" كراعي رئيسي، وعدد من الشركات العالمية والمحلية، معرض يضم أكثر من 80 شركة، والمؤتمر السنوي الخامس لأمن المعلومات وحماية البيانات، والمنتدى الرابع للتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ويوم الإبتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى عدد من الجلسات وورش العمل التقنية.



وقال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة الغرفة أن المؤتمر فرصة لبحث القضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعراض اهم التقنيات التكنولوجية ومنها انترنت الأشياء والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والبيانات العملاقة موضحا علي حضور ممثلين عن المنظمات التكنولوجية من الدول العربية وأفريقيا خلال هذا المحفل السنوي.



وأضاف أن المؤتمر سيشهد فعاليات اليوم الوطني للابتكار بالشراكة بين الغرفة وأكاديمية البحث العلمي والتي تستضيف العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل الفنية بمشاركة باقة متميزة من المتحدثين ورموز الابتكار وريادة الأعمال في مصر، وذلك بهدف بحث دور الابتكار في الدفع بقاطرة التطور والمساهمة البناءة في مسيرة التحول الرقمي وفقًا لإستراتيجية وخطة التنمية المستدامة مصر 2030.