غدًا.. انطلاق ملتقى الكويت للحوكمة والمخاطر والامتثال فى نظم المعلومات

تنطلق غدا الثلاثاء، فعاليات ملتقى الكويت للحوكمة والمخاطر والامتثال في نظم المعلومات، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام، تحت رعاية مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتية هيا الودعاني.



وقالت اللجنة المنظمة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إنه سيتم استضافة متحدثين متخصصين في نظم الحوكمة والمخاطر والامتثال من داخل وخارج الكويت، لمناقشة العديد من الموضوعات المتخصصة، ومن بينها نقل مخاطر تكنولوجيا المعلومات إلى أصحاب المصالح، وإستراتيجية نظم الحوكمة والمخاطر والامتثال، والتحول في الحوكمة والمخاطر والامتثال ودعم المنظمات الرقمية في العصر الجديد، وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات في عصر النقل الرقمي.



وأضافت أن الملتقى سيناقش أيضا علاقة (البلوك تشين) بالحوكمة والمخاطر والامتثال، وإدارة استمرارية العمل، ودور التدقيق الداخلي في حوكمة تقنية المعلومات، والطرق الشاملة للتحول الرقمي، وإدارة الأمن السيبراني وإدارة المخاطر، وإدارة المخاطر عالية الكفاءة في عملية صنع القرار.



وأشارت اللجنة المنظمة، إلى أنه سيتم على هامش الملتقى تنظيم معرض متخصص يجمع شركات تكنولوجيا المعلومات والجهات الحكومية؛ للاطلاع ومعرفة كل ما هو جديد في حوكمة تكنولوجيا المعلومات.

