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الإثنين 04/مارس/2019 - 09:27 ص

رنيم الوليلى تحتفظ بصدارة تصنيف لاعبات الاسكواش المحترفات

رنيم الوليلى
رنيم الوليلى
أ ش أ
dostor.org/2539420

احتفظت نجمة الاسكواش المصرية رنيم الوليلى بصدارة تصنيف لاعبات الاسكواش المحترفات رغم خروجها من الدور قبل النهائي لبطولة العالم للاسكواش، التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير حتى 2 مارس الحالي.

وفيما يلي قائمة بأفضل عشر لاعبات عالميا، والتي ضمت أربع مصريات:

1-المصرية رنيم الوليلى 13275 نقطة.
2-المصرية نور الشربينى 10285 نقطة.
3-المصرية نور الطيب 6325 نقطة.
4-الفرنسية كاميل سيرم 5805 نقطة.
5-النيوزيلاندية جولى كينج 5570 نقطة.
6-الإنجليزية سارة جان بيرى 5020 نقطة.
7-الإنجليزية لورا ماسارو 4535 نقطة.
8-المصرية نوران جوهر 4080 نقطة.
9-الإنجليزية اليسون واترز 4035 نقطة.
10-الويلزية تيسنى ايفانز 4030 نقطة.

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