القاهرة : الإثنين 04 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
اقتصاد
الإثنين 04/مارس/2019 - 09:27 ص

الملا يشهد توقيع بروتوكول بين بتروجت وإنبى والأكاديمية العربية للعلوم

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
حسن كامل
dostor.org/2539419

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إنبى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، في مجالات التدريب والبحث العلمى والدراسات العليا وتقديم الاستشارات، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون آخر في المجالات ذاتها بين شركة بتروجت والأكاديمية.

وقع عليهما كل من المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس علاء خشب العضو المنتدب لشركة إنبى والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية بحضور عدد من قيادات قطاع البترول وقيادات الأكاديمية وأساتذتها.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عقب التوقيع حرص قطاع البترول على توطيد التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية وتبادل الخبرات لربط الجانب العملى والتطبيقى بالجانب الأكاديمي.

وأوضح أن توقيع مثل هذه البروتوكولات بمثابة مبادرة متميزة تدعم إستراتيجية وزارة البترول وشركاتها في تطبيق أسلوب علمى ممنهج لتطوير قدرات الكوادر البترولية والارتقاء بالمهارات لديهم كما يعكس حرص الوزارة على إتاحة فرص التدريب والتطوير وتوفير كافة الإمكانيات بقطاع البترول للمساهمة في بناء القدرات للطلاب الجامعيين خاصة أن قطاع البترول غنى بكوادره المؤهلة التي يمكن ان تسهم في هذا المجال بما يمتلكونه من خبرات متميزة.

ومن جانبه أكد د. إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية أهمية البروتوكولات الموقعة مع قطاع البترول والذى يعد نموذجًا ناجحًا يدعو للفخر في ظل ما حققه من نتائج وانجازات ملموسة مؤخرا تؤكد على كونه أحد أهم القطاعات الرائدة في تحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن ما تحقق من نجاحات في مجال الغاز في البحر المتوسط والتواجد القوى للشركات البترولية انبى وبتروجت في الدول العربية يبرهن على ذلك بقوة.

وأضاف أن البروتوكولات تعد بداية حقيقية لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين مؤكدا أن الأكاديمية تضع كافة طاقاتها وإمكانياتها العلمية والبحثية لتقديم برامج تدريبية وشهادات تخصصية وبرامج دراسية من الجامعات الأوروبية تفى باحتياجات القطاع في التأهيل العلمى للعنصر البشرى، مشيرا إلى أن الأكاديمية تضم أحدث التكنولوجيات العلمية ونظم المحاكاة لأنشطة البترول والغاز.

ويشمل بروتوكولا التعاون الموقعان بين انبى وبتروجت والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، عدة مجالات للتعاون من أهمها الاستفادة من الخبرات العلمية والعملية لدى الطرفين في عقد البرامج والدورات التدريبية المشتركة وتقديم خدمات التدريب المهني، وإعداد برامج التدريب الفني المتخصص للطلاب الجامعيين، وتوفير فرص التدريب لهم في الشركات وفقا لمعايير الاختيار، وتقديم برامج الشهادات المتخصصة للعاملين بالشركتين بتكلفة منخفضة والتعاون في إعداد وتنفيذ برامج تنمية القدرات البشرية للعاملين ومنحهم مزايا في التقدم للدراسات العليا بالأكاديمية بمصروفات مخفضة.

كما يشمل البروتوكول، الاستفادة من مقومات الأكاديمية وإمكاناتها العلمية والبحثية للأبحاث العلمية والأكاديمية، والمشاركة بين الجانبين في إجراء موضوعات بحثية مشتركة ذات طابع تطبيقى كما ستقوم الأكاديمية بتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات الهندسة والإدارة والموارد البشرية والمالية والاقتصاد، والتعاون المشترك في تنظيم الأحداث والندوات والمؤتمرات من خلال مشاركة المحاضرين بالأكاديمية في التخصصات المختلفة.

الملا يشهد توقيع بروتوكول بين بتروجت وإنبى والأكاديمية العربية للعلوم
الملا يشهد توقيع بروتوكول بين بتروجت وإنبى والأكاديمية العربية للعلوم
الملا يشهد توقيع بروتوكول بين بتروجت وإنبى والأكاديمية العربية للعلوم
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 3 شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الآن

الاحتلال الإسرائيلى يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم فى الخليل

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت فى الدورى الممتاز

أسعار الذهب اليوم الإثنين 4/ 3/ 2019

اليوم.. محاكمة حسن مالك وآخرين فى "الإضرار بالاقتصاد القومى"

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. "صفافير معتز مطر" خطة استخباراتية محكمة لنشر الفوضى

"فضيحة الوزير الجديد المتوفي".. كيف تسوق السوشيال ميديا بعض وسائل الإعلام؟

المتهم الرئيسي في حادث قطار "محطة مصر" يكشف عن تفاصيل جديدة

حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

رنيم الوليلى تحتفظ بصدارة تصنيف لاعبات الاسكواش المحترفات

على فرج ينتزع صدارة تصنيف لاعبى الاسكواش المحترفين عالميا

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت فى الدورى الممتاز

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

مفاجأة.. "صفافير معتز مطر" خطة استخباراتية محكمة لنشر الفوضى

"فضيحة الوزير الجديد المتوفي".. كيف تسوق السوشيال ميديا بعض وسائل الإعلام؟

المتهم الرئيسي في حادث قطار "محطة مصر" يكشف عن تفاصيل جديدة

حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون

ads
كشكول

"مصر في كتابات الإيطالي الفريدو لوفينو" ندوة بألسن عين شمس

طبيب : خروج الأطفال في الطقس البارد لا يسبب المرض

تعاون بين جامعتي "بدر" و"شيربروك الكندية" لتطوير البرامج التعليمية

إخصائية تغذية علاجية تكشف أسباب انتشار السمنة بين الأطفال

اليوم.. انطلاق فعاليات " التعليم في مصر" برعاية مجلس الوزراء

الأمصار

روسيا: أمريكا ترفض عبور قوافل الإنسانية بجانب قواعدها في سوريا

الأجهزة الأمنية العراقية تضبط طن كامل من المخدرات

6 رسائل يوجهها بوتفليقة للشعب الجزائري في رسالته اليوم

نص رسالة بوتفليقة للجزائريين إثر تقديم ملف ترشحه "وثيقة"

لهذا السبب.. مجلس وزراء الداخلية العرب يمنح أمير الكويت وساما رفيعا

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

اليابان تساعد المزارعين على تعزيز سلسلة قيمة البن فى رواندا

الشتاء الحالي الأشد سخونة في هونج كونج على الإطلاق

طالبة تستعين بالروبوت لكتابة واجبها المنزلي

الصحة

نصائح لعلاج ومنع حبوب الشباب مستمدة من الطعام

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎