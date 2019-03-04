وول ستريت جورنال: أمريكا والصين قد تتوصلان لاتفاق تجارة فى 27 مارس

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، قد يتوصلان إلى اتفاق تجارة رسمي خلال قمة تُعقد في حوالي 27 مارس، وذلك في ضوء التقدم الذي حققته المحادثات بين البلدين.



وتبادل البلدان فرض الرسوم على سلع بمليارات الدولارات للبلد الآخر مما أحدث هزة في الأسواق المالية وعطل سلاسل إمدادات المصانع وقلص صادرات المزارع الأمريكية.



وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر اُطلعت على الأمر من كلا الجانبين إن الصين ستخفض الرسوم الجمركية على السلع أمريكية الصنع بما فيها المنتجات الزراعية والكيماويات والسيارات في مقابل تخفيف للإجراءات المتخذة من واشنطن.



لكن مصادر الصحيفة حذرت من عقبات مازالت قائمة، وقالت إن كلا الطرفين سيواجه مقاومة داخلية بأن الشروط تحابي الطرف الأخر.



وقال التقرير إن الاتفاق سيشمل شراء غاز طبيعي بقيمة 18 مليار دولار من شينير إنرجي الأمريكية.