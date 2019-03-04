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الإثنين 04/مارس/2019 - 09:13 ص

على فرج ينتزع صدارة تصنيف لاعبى الاسكواش المحترفين عالميا

النجم المصري على
النجم المصري على فرج
أ ش أ
dostor.org/2539412

نجح النجم المصري على فرج من انتزاع صدارة تصنيف لاعبي الاسكواش المحترفين فى أحدث إصداراته للشهر الحالي من مواطنه محمد الشوربجي، وذلك بعد فوزه ببطولة العالم التى استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية خلال الفترة من 23 فبراير الماضي حتى 2 مارس الجاري.

وضمت قائمة أفضل عشرة لاعبين ستة مصريين، وفيما يلى قائمة بأفضل عشرة لاعبين فى العالم:

1-المصرى على فرج 16185 نقطة.
2-المصرى محمد الشوربجى 15745 نقطة.
3-المصرى طارق مؤمن 10890 نقطة.
4-المصرى كريم عبد الجواد 9340 نقطة.
5-الألمانى سيمون روزنر 9330 نقطة.
6-الكولومبى ميجيل رودريجيز 7480 نقطة.
7-النيوزيلاندى بول كول 6795 نقطة.
8-المصرى محمد ابو الغار 6710 نقطة.
9-النمساوى دييجو الياس 6310 نقطة.
10-المصرى مروان الشوربجى 4888 نقطة.

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