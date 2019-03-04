البنك الهولندى يمنح 32.5 مليون دولار لإضاءة تنزانيا

أعلنت شركة زولا إلكتريك والبنك الهولندي للتنمية عن تسهيل ائتمانى بقيمة 32.5 مليون دولار أمريكي لتمويل أنشطة وعمليات شركة زولا في تنزانيا على مدى الخمس سنوات القادمة، ويعد البنك الهولندي للتنمية هو المنظم الرئيسي في حزمة التمويل التي ستعمل على زيادة تقديم خدمة زولا إلكتريك في تنزانيا، مما يساعد 145 ألفا و500 أسرة إضافية للحصول على الطاقة في المناطق التي لا توجد فيها بنية تحتية للشبكات.



ومن المتوقع أيضا أن يوفر الاستثمار حوالي 2100 وظيفة جديدة خارج نطاق الشبكة الشمسية، وتمد شركة زولا حاليًا أكثر من مليون عميل بالطاقة في 5 بلدان وتوظف أكثر من 1000 شخص.



على الصعيد العالمي، لا يزال 2.2 مليار شخص لا يحصلون على طاقة يمكن الاعتماد عليها أو بأسعار معقولة، وتلعب شركة زولا إلكتريك وغيرها من شركات توصيل الطاقة دورًا حاسمًا في توفير طاقة نظيفة بأسعار معقولة ويمكن الاعتماد عليها دون الحاجة إلى بنية تحتية للشبكة، ويفتقر ما بين 80 إلى 90 بالمائة من سكان تنزانيا إلى الكهرباء، وتستخدم معظم الأسر التي تعيش في المناطق الريفية خارج الشبكة مصابيح الكيروسين التي تحرق الوقود داخل المنازل وتلوث الهواء بجسيمات ضارة، يمكن لهذه الجسيمات أن تهيج العينين والرئتين، كما تضع الأطفال في خطر حرق أنفسهم عن طريق الخطأ.



تعمل الكهرباء التي يمكن الاعتماد عليها على تعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتزيد فرص العمل والدراسة وتحفز النتائج الاجتماعية والصحية والبيئية الإيجابية وتحسن من جودة الحياة بشكل عام، على الرغم من النمو السريع لقطاع زولا إلكتريك، لا تزال هناك احتياجات كبيرة لم يتم تلبيتها وقدرات غير مستغلة، هناك اعتراف متزايد بإمكانيات الطاقة المتجددة الموزعة لتعطيل إمدادات الطاقة والقطاع يجتذب اهتماما استثماريا كبيرا.



وقال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة زولا إلكتريك بيل لينيهان "نحن متحمسون للإعلان عن هذا الاستثمار الجديد من البنك الهولندي للتنمية، وسيسمح هذا الاستثمار بربط المزيد من الناس في تنزانيا، ودعم المجتمعات التي نعمل فيها ونواصل تطوير أنظمتنا الصناعية الرائدة في قطاع الطاقة".



وباعتبارها واحدة من أوائل المؤسسات التي تقدم أنظمة منزلية للطاقة الشمسية بنظام الدفع عند الاستخدام، قد قامت شركة زولا بتقديم خدمات الكهرباء الأساسية مثل الإضاءة النظيفة والمشرقة والهواتف التي يمكن الوصول إليها من قبل الأشخاص الأكثر فقرا مقابل أقل من 0.19 دولار في اليوم، ولقد كان هناك نمو ملحوظ في أنظمة منزلية للطاقة الشمسية بنظام الدفع عند الاستخدام في شرق أفريقيا وبالتالي الحاجة إلى الشراكات.



وقال نائب رئيس قسم التمويل في شركة زولا إلكتريك كريس ووردمان "لقد اجتذب عرض زولا المتطور تقنيًا ونموذج العمل المبتكر مجموعة لا تصدق من الشركاء الاستراتيجيين ورؤوس الأموال، وينضم البنك الهولندي للتنمية إلى قائمة الشركاء الإستراتيجيين ورؤوس الأموال التي تعتبر الأقوى في هذه الصناعة".

