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اقتصاد
الإثنين 04/مارس/2019 - 08:57 ص

ملاوى ترفض تقرير البنك الدولى حول نظام الضرائب فيها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2539407

أصدر البنك الدولي تقريرا أشار فيه إلي أن نظام الضرائب في ملاوي لا يزال عاجزا عن اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة، ويؤثر سلبًا على القطاع الخاص، وهو ما رفضه وزير الخزانة في ملاوي جودال جوندوي.

وأوضح البنك في تقريره الذي أصدره الأسبوع الجاري حول اقتصاد ملاوي- أن مخصصات الاستثمار المعمول بها حاليا غير كافية لجذب أو تشجيع الاستثمار المفيد، وقصر فترة صلاحية الفترة الصناعية لرخصة الخصم الصناعي تخلق حالة من عدم اليقين بين المستثمرين، لذلك فإن الضريبة المستقطعة تخلق عبئًا لا داعي له خاصة على مجتمع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة".

بالإضافة إلى ذلك، جاء في التقرير "أن الجهات الفاعلة في القطاع المالي تدعي أن "عدم اليقين بشأن السياسات" فيما يتعلق بحظر التصدير على المنتجات الزراعية وضعف النظام القضائي بمثابة قيود تمنعهم من الإقراض للزراعة التجارية والأعمال التجارية الزراعية"، وأوصى البنك بإجراء مناقشة بين ممثل القطاع الخاص والحكومة لمعالجة الوضع.

لكن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والتنمية جودال جوندوي قال إن نظام الضرائب في البلاد أوصى به صندوق النقد الدولي، ووصف تقرير البنك الدولي بأنه "هراء" لأن نظام الضرائب الذي تطبقه مالاوي الآن قد وضعه لها صندوق النقد الدولي.

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