القاهرة : الإثنين 04 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
اقتصاد
الإثنين 04/مارس/2019 - 08:57 ص

بوهرنجر إنجلهايم الألمانية للأدوية تعزز قطاع الصحة في كينيا

شركة بوهرنجر إنجلهايم
شركة بوهرنجر إنجلهايم
أ ش أ
dostor.org/2539406

تلقى قطاع الصحة في كينيا دفعة إضافية من خلال شراكة بين شركة بوهرنجر إنجلهايم واتحاد AMPATH، وشركة بوهرنجر إنجلهايم هي شركة ألمانية للأدوية وتعد واحدة من شركات الأدوية الرائدة في العالم، أما اتحاد AMPATH فهو عبارة عن شراكة بين جامعة موي الكينية ومستشفى موي التعليمي وجامعات أمريكا الشمالية بقيادة جامعة إنديانا والحكومة الكينية.

وتهدف الاتفاقية الإستراتيجية طويلة المدى إلى تحقيق الرعاية الصحية بشكل أفضل في كينيا التي يعد أحد أهدافها الرئيسية هو الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة للجميع، كما ستوفر الشراكة بين AMPATH وبوهرنجر إنجلهايم الخبرة للمجتمعات المحلية ومقدمي الرعاية الصحية، وسيتم تحقيق ذلك عن طريق تطوير استراتيجيات مجتمعية مستهدفة موجهة نحو تعزيز المهارات والخبرات المحلية بين العاملين في المجال الطبي، وتحسين آليات وخدمات الإحالة، وزيادة إمكانية الوصول إلى أدوية السكري الأساسية وأدوية ارتفاع ضغط الدم.

وستدعم شركة بوهرنجر إنجلهايم مبادرات اتحاد AMPATH -الذي يعمل على تبادل المعرفة وتقاسم الموارد وتدريب المهنيين الطبيين والوصول إلى المرضى والمجتمعات بأكملها بالشراكة مع وزارة الصحة الكينية- عن طريق التمويل والدعم العيني وتقديم الخبرة كجزء من مبادرتها في أفريقيا التي تهدف إلى تسهيل وصول الرعاية الصحية الجيدة إلى جميع أنحاء القارة الأفريقية.

ويركز برنامج اتحاد AMPATH المتكامل لإدارة أمراض القلب والأوعية الدموية على الفحص المجتمعي لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والإحالة إلى مركز طبي.

وستدعم شركة بوهرنجر إنجلهايم هذا البرنامج من خلال تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، واقتناء أجهزة التشخيص الأساسية مثل أجهزة قياس السكر وأجهزة قياس الوزن والأدوات المناسبة للكشف والتقييم، وسيغطي هذا التعاون ثلاثة مجالات إستراتيجية رئيسية للنشاط، بما في ذلك تزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمهارات اللازمة والمطلوبة، بالإضافة إلى إرشادات الإحالة بهدف دعم الرعاية باستخدام أساليب مبتكرة، كما سيتم تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ برنامج رعاية على جميع مستويات نظام الرعاية الصحية بحيث يتم استهداف الرعاية وتوفيرها اعتمادًا على شدة المرض، وقال رئيس الخدمات السكانية في اتحاد AMPATH جيريميا لاكتاباي "إن مساعدة الناس تعني أكثر بكثير من العلاج الطبي، فقط عندما نجمع بين العناية بالتغذية والدعم الأسري والتعليم والاستشارة والتأمين الصحي والأمن الغذائي والدخل والاكتفاء الذاتي فإننا بذلك نغير الحياة للأفضل" وأضاف أنه على مستوى المجتمع، سيتم التركيز على الفحص والربط بين المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكري لتوفير الرعاية الكافية.

وذكر لاكتاباي أنه " في أدنى مستوى من المرافق الصحية، سنقدم الدعم للممرضات من خلال التدريب والإرشاد وإرشادات الإحالة، ومع زيادة جهود الفحص باستخدام استراتيجيات مجتمعية متعددة سنزيد من الحصول على الرعاية من خلال الرعاية على مستوى المجموعة والمرافق، وأخيرًا زيادة الوصول إلى الأدوية الأساسية لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم من خلال تعزيز آليات سلسلة التوريد القائمة".

وقال مدير قسم الأدوية البشرية في شركة بوهينجر إنجلهايم لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أيمن عيسى "سنعمل بشكل وثيق بالشراكة مع فريق AMPATH لدعم قدرتهم على تحسين نوعية الرعاية المقدمة للمرضى، وذلك بهدف تمكين الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية وإعطاء المهارات اللازمة للقوى العاملة المحلية وتحسين عملية الإحالة".

وسيكون تحسين آليات وخدمات الإحالة مكونًا أساسيًا لضمان نظام الرعاية الذي يربط خدمات الأمراض المزمنة الأولية والمتخصصة، ويعد مرض القلب والأوعية الدموية من مضاعفات السكري وارتفاع ضغط الدم الذي أصبح الآن السبب الرئيسي لوفيات الأمراض غير المعدية على مستوى العالم.

في كينيا تم الإبلاغ عن معدلات علاج ارتفاع ضغط الدم ومكافحته على أنها دون المستوى الأمثل، فقد كشفت دراسة عن انتشار وعلاج ومراقبة ارتفاع ضغط الدم بين مرضى السكري من النوع الثاني أن التحكم الجيد في ضغط الدم تم ملاحظته على 40 % فقط من المرضى.

في عام 2017، قدر عدد حالات السكري المبلغ عنها في كينيا بـ 458 ألفا و900 حالة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 498 ألف حالة بحلول عام 2030، وهذا يجعل الأمر أكثر إلحاحا لوضع بروتوكولات الرعاية الصحية الشاملة، والتي تعتبر نتيجة للشراكة الجديدة بين شركة بوهرنجر إنجلهايم واتحاد AMPATH.

في مسح آخر اُجري على السكان في اثنين من الأحياء الفقيرة في نيروبي، كان 20 % فقط من المرضى بالسكري على علم بحالتهم، وكان أقل من 5 % من المرضى يتم السيطرة على جلوكوز الدم لديهم، لذلك فإن التشخيص المبكر والارتباط بالرعاية هما الأساس في الإدارة الناجحة للأمراض المزمنة والوقاية من المضاعفات الحادة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تقرير يكشف عن أموال مهدرة بالبنك العقاري المصري العربي

منذ شهر

الملا: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الألمانية في البحث عن البترول

منذ أقل من شهرين

صندوق النقد يخفّض توقعاته لاقتصادات السعودية والمنطقة

منذ 3 شهر

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 3 شهر

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 3 شهر

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

الآن

الاحتلال الإسرائيلى يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم فى الخليل

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت فى الدورى الممتاز

أسعار الذهب اليوم الإثنين 4/ 3/ 2019

اليوم.. محاكمة حسن مالك وآخرين فى "الإضرار بالاقتصاد القومى"

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. "صفافير معتز مطر" خطة استخباراتية محكمة لنشر الفوضى

"فضيحة الوزير الجديد المتوفي".. كيف تسوق السوشيال ميديا بعض وسائل الإعلام؟

المتهم الرئيسي في حادث قطار "محطة مصر" يكشف عن تفاصيل جديدة

حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

رنيم الوليلى تحتفظ بصدارة تصنيف لاعبات الاسكواش المحترفات

على فرج ينتزع صدارة تصنيف لاعبى الاسكواش المحترفين عالميا

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت فى الدورى الممتاز

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

مفاجأة.. "صفافير معتز مطر" خطة استخباراتية محكمة لنشر الفوضى

"فضيحة الوزير الجديد المتوفي".. كيف تسوق السوشيال ميديا بعض وسائل الإعلام؟

المتهم الرئيسي في حادث قطار "محطة مصر" يكشف عن تفاصيل جديدة

حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون

ads
كشكول

"مصر في كتابات الإيطالي الفريدو لوفينو" ندوة بألسن عين شمس

طبيب : خروج الأطفال في الطقس البارد لا يسبب المرض

تعاون بين جامعتي "بدر" و"شيربروك الكندية" لتطوير البرامج التعليمية

إخصائية تغذية علاجية تكشف أسباب انتشار السمنة بين الأطفال

اليوم.. انطلاق فعاليات " التعليم في مصر" برعاية مجلس الوزراء

الأمصار

روسيا: أمريكا ترفض عبور قوافل الإنسانية بجانب قواعدها في سوريا

الأجهزة الأمنية العراقية تضبط طن كامل من المخدرات

6 رسائل يوجهها بوتفليقة للشعب الجزائري في رسالته اليوم

نص رسالة بوتفليقة للجزائريين إثر تقديم ملف ترشحه "وثيقة"

لهذا السبب.. مجلس وزراء الداخلية العرب يمنح أمير الكويت وساما رفيعا

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

اليابان تساعد المزارعين على تعزيز سلسلة قيمة البن فى رواندا

الشتاء الحالي الأشد سخونة في هونج كونج على الإطلاق

طالبة تستعين بالروبوت لكتابة واجبها المنزلي

الصحة

نصائح لعلاج ومنع حبوب الشباب مستمدة من الطعام

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎