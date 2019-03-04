بوهرنجر إنجلهايم الألمانية للأدوية تعزز قطاع الصحة في كينيا

تلقى قطاع الصحة في كينيا دفعة إضافية من خلال شراكة بين شركة بوهرنجر إنجلهايم واتحاد AMPATH، وشركة بوهرنجر إنجلهايم هي شركة ألمانية للأدوية وتعد واحدة من شركات الأدوية الرائدة في العالم، أما اتحاد AMPATH فهو عبارة عن شراكة بين جامعة موي الكينية ومستشفى موي التعليمي وجامعات أمريكا الشمالية بقيادة جامعة إنديانا والحكومة الكينية.



وتهدف الاتفاقية الإستراتيجية طويلة المدى إلى تحقيق الرعاية الصحية بشكل أفضل في كينيا التي يعد أحد أهدافها الرئيسية هو الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة للجميع، كما ستوفر الشراكة بين AMPATH وبوهرنجر إنجلهايم الخبرة للمجتمعات المحلية ومقدمي الرعاية الصحية، وسيتم تحقيق ذلك عن طريق تطوير استراتيجيات مجتمعية مستهدفة موجهة نحو تعزيز المهارات والخبرات المحلية بين العاملين في المجال الطبي، وتحسين آليات وخدمات الإحالة، وزيادة إمكانية الوصول إلى أدوية السكري الأساسية وأدوية ارتفاع ضغط الدم.



وستدعم شركة بوهرنجر إنجلهايم مبادرات اتحاد AMPATH -الذي يعمل على تبادل المعرفة وتقاسم الموارد وتدريب المهنيين الطبيين والوصول إلى المرضى والمجتمعات بأكملها بالشراكة مع وزارة الصحة الكينية- عن طريق التمويل والدعم العيني وتقديم الخبرة كجزء من مبادرتها في أفريقيا التي تهدف إلى تسهيل وصول الرعاية الصحية الجيدة إلى جميع أنحاء القارة الأفريقية.



ويركز برنامج اتحاد AMPATH المتكامل لإدارة أمراض القلب والأوعية الدموية على الفحص المجتمعي لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والإحالة إلى مركز طبي.



وستدعم شركة بوهرنجر إنجلهايم هذا البرنامج من خلال تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، واقتناء أجهزة التشخيص الأساسية مثل أجهزة قياس السكر وأجهزة قياس الوزن والأدوات المناسبة للكشف والتقييم، وسيغطي هذا التعاون ثلاثة مجالات إستراتيجية رئيسية للنشاط، بما في ذلك تزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمهارات اللازمة والمطلوبة، بالإضافة إلى إرشادات الإحالة بهدف دعم الرعاية باستخدام أساليب مبتكرة، كما سيتم تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.



بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ برنامج رعاية على جميع مستويات نظام الرعاية الصحية بحيث يتم استهداف الرعاية وتوفيرها اعتمادًا على شدة المرض، وقال رئيس الخدمات السكانية في اتحاد AMPATH جيريميا لاكتاباي "إن مساعدة الناس تعني أكثر بكثير من العلاج الطبي، فقط عندما نجمع بين العناية بالتغذية والدعم الأسري والتعليم والاستشارة والتأمين الصحي والأمن الغذائي والدخل والاكتفاء الذاتي فإننا بذلك نغير الحياة للأفضل" وأضاف أنه على مستوى المجتمع، سيتم التركيز على الفحص والربط بين المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكري لتوفير الرعاية الكافية.



وذكر لاكتاباي أنه " في أدنى مستوى من المرافق الصحية، سنقدم الدعم للممرضات من خلال التدريب والإرشاد وإرشادات الإحالة، ومع زيادة جهود الفحص باستخدام استراتيجيات مجتمعية متعددة سنزيد من الحصول على الرعاية من خلال الرعاية على مستوى المجموعة والمرافق، وأخيرًا زيادة الوصول إلى الأدوية الأساسية لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم من خلال تعزيز آليات سلسلة التوريد القائمة".



وقال مدير قسم الأدوية البشرية في شركة بوهينجر إنجلهايم لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أيمن عيسى "سنعمل بشكل وثيق بالشراكة مع فريق AMPATH لدعم قدرتهم على تحسين نوعية الرعاية المقدمة للمرضى، وذلك بهدف تمكين الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية وإعطاء المهارات اللازمة للقوى العاملة المحلية وتحسين عملية الإحالة".



وسيكون تحسين آليات وخدمات الإحالة مكونًا أساسيًا لضمان نظام الرعاية الذي يربط خدمات الأمراض المزمنة الأولية والمتخصصة، ويعد مرض القلب والأوعية الدموية من مضاعفات السكري وارتفاع ضغط الدم الذي أصبح الآن السبب الرئيسي لوفيات الأمراض غير المعدية على مستوى العالم.



في كينيا تم الإبلاغ عن معدلات علاج ارتفاع ضغط الدم ومكافحته على أنها دون المستوى الأمثل، فقد كشفت دراسة عن انتشار وعلاج ومراقبة ارتفاع ضغط الدم بين مرضى السكري من النوع الثاني أن التحكم الجيد في ضغط الدم تم ملاحظته على 40 % فقط من المرضى.



في عام 2017، قدر عدد حالات السكري المبلغ عنها في كينيا بـ 458 ألفا و900 حالة، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 498 ألف حالة بحلول عام 2030، وهذا يجعل الأمر أكثر إلحاحا لوضع بروتوكولات الرعاية الصحية الشاملة، والتي تعتبر نتيجة للشراكة الجديدة بين شركة بوهرنجر إنجلهايم واتحاد AMPATH.



في مسح آخر اُجري على السكان في اثنين من الأحياء الفقيرة في نيروبي، كان 20 % فقط من المرضى بالسكري على علم بحالتهم، وكان أقل من 5 % من المرضى يتم السيطرة على جلوكوز الدم لديهم، لذلك فإن التشخيص المبكر والارتباط بالرعاية هما الأساس في الإدارة الناجحة للأمراض المزمنة والوقاية من المضاعفات الحادة.

