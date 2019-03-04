مديرة صندوق النقد الدولى تختتم زيارتها إلى جنوب إفريقيا

أصدرت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بيانا- في ختام زيارة لجنوب إفريقيا الأسبوع الجاري- أعربت فيه عن شكرها لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا وغيره من كبار المسؤولين على حسن الضيافة والتبادل المثمر لوجهات النظر خلال زيارتها إلى العاصمة بريتوريا، كما أعربت عن امتنانها لجميع الأطراف الذين التقت بهم خلال الزيارة بما في ذلك القيادات النسائية وقادة الشباب والمجتمع المدني.



وقالت في البيان "إن جنوب إفريقيا تتمتع بإمكانيات اقتصادية هائلة، بما في ذلك شعبها الذي يتمتع بالشباب والحيوية، لقد حققت البلاد تقدمًا كبيرًا خلال ربع القرن الماضي، وتمكنت من تحسين مستويات المعيشة محسنة لمواطنيها، فهناك الكثير مما يمكن أن نفخر به" وأضاف البيان "في الوقت نفسه، تقع جنوب إفريقيا في مفترق طرق، إذ تواجه البلاد تحديات لزيادة النمو وتوفير المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، كما تحتاج إلى معالجة المستويات العالية للغاية من البطالة والفقر وعدم المساواة، لذلك من الضروري دعم إصلاحات واسعة النطاق -وإن كانت صعبة في بعض الأحيان- لإعادة تنشيط النمو وضمان مشاركة جميع سكان جنوب إفريقيا في المنافع بغض النظر عن عرقهم أو عمرهم أو جنسهم، ويجب القيام بذلك في سياق بيئة خارجية صعبة للغاية للأسواق الناشئة تتطلب المزيد من اليقظة".



وأشار البيان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سياسية لإعادة تنشيط النمو الشامل، وهناك إصلاح هام يتعلق بتعزيز المنافسة في الاقتصاد لجذب الاستثمارات الخاصة، كما أن هناك حاجة إلى تعزيز المالية العامة من أجل تثبيت الدين بمستويات أكثر أريحية من خلال جعل الإنفاق أكثر كفاءة وصديقًا للنمو وشاملا.



وأكد البيان ضرورة تحسين الكفاءة التشغيلية والوضع المالي للشركات المملوكة للدولة لزيادة القدرة التنافسية واحتواء المخاطر المالية، وكذلك تحسين الشمول المالي ومواصلة تحديد ومعالجة الفساد من خلال زيادة الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وفي نهاية بيانها، قالت لاجارد "لقد اتفقت مع السلطات في جنوب أفريقيا على تعزيز الحوار السياسي الممتاز الذي نجريه معا".