أوغندا تحتج على حظر كينيا لاستيراد الدواجن

أبقت كينيا على الحظر المفروض على استيراد الدواجن من أوغندا، وذلك على الرغم من أن كامبالا تمكنت من احتواء تفشي أنفلونزا الطيور فى مارس 2017، ويتعارض ذلك مع قواعد مجموعة شرق أفريقيا التي تنص على حرية حركة السلع والخدمات داخل المنطقة.



وقالت المفوضة المساعدة المسؤولة عن التنظيم البيطري في أوغندا دوريس كيكونكو إن المسؤولين الكينيين زاروا أوغندا في أكتوبر 2017 لتقييم الجهود المبذولة في احتواء الإنفلونزا المتفشية، لكن كامبالا فوجئت بعدم اتخاذ أي إجراء لرفع الحظر، وأضافت كيكونكو "لقد كتبنا عدة رسائل تطلب رفع الحظر رسميا، لكننا لم نتلق أي رد".



كما ذكرت أنه عندما تم الإعلان عن الحظر تمت كتابته، وتم تسليم الرسالة إلى المؤسسات الحكومية الأوغندية المعنية، لكن لم يتم كتابة الرسالة المتعلقة برفع الحظر.



وأشارت كيكونكو إلى أنه بدون هذه الرسالة -التي يمكن نقلها عن طريق المصدرين - يتم توقيف رجال الأعمال الأوغنديين عند الحدود الكينية مع الدواجن ومنتجاتها، حيث يتعلل المسئولون بحظر أنفلونزا الطيور.

