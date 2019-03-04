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الإثنين 04/مارس/2019 - 08:52 ص

"الإضرار بالاقتصاد القومي" و"أحداث مسجد الفتح" أبرز محاكمات اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2539400

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة التي تهم الرأي العام، أبرزها محاكمة مالك وآخرين بالإضرار بالاقتصاد القومى ومحاكمة ٣٠٤ متهمين بـ" محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

محاكمة مالك وآخرين في "الإضرار بالاقتصاد القومى"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة حسن مالك وآخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب.

وحدثت القضية في غضون الفترة بين2015حتى الرابع والعشرين من سبتمبر2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.


محاكمة ٣٠٤ متهمين في "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"

تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.

ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.


محاكمة 40 متهما في "أحداث مسجد الفتح''

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة ٤٠ متهما في قضية "أحداث مسجد الفتح".

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم عددا من التهم منها ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.

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