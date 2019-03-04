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الإثنين 04/مارس/2019 - 08:51 ص

اليابان تساعد المزارعين على تعزيز سلسلة قيمة البن فى رواندا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2539398

واجه مزارعو البن في منطقة كارونجي التحدي الأول لهم عندما بدأوا تشكيل جمعية تعاونية وتشغيل محطة لغسل البن للمساعدة في زيادة دخلهم، وتمثل التحدي في زيادة رأس المال وإيجاد التوجيه الفني بشأن زراعة البن، ومع ذلك قد يشهد مزارعو البن قريبًا تحولا في ثرواتهم بفضل مشروع تموله حكومة اليابان يعمل على تعزيز سلسلة قيمة البن في المقاطعة.

وقال السفير الياباني لدى رواندا تاكايوكي مياشيتا إنه من المتوقع أن يؤدي مشروع التعاون التقني الذي يطلق عليه "مشروع تعزيز سلسلة قيمة البن في رواندا" إلى تحسين نوعية البن وسلسلة التوريد وزيادة دخل المزارعين، وذلك عندما قام بزيارة المقاطعة لرؤية كيف يساهم تعاون اليابان في تطوير قطاع البن في رواندا.

كان السفير الياباني يتحدث خلال جولة في جمعية كوباكاكي التعاونية للبن في كارونجي، والتي شارك فيها مسؤولون من المجلس الوطني الرواندي لتنمية الصادرات الزراعية والحكومة اليابانية ومزارعي البن المحليين.

وأعرب مياشيتا عن سعادته لرؤية تأثير مشروع اليابان على مزارعي البن وكيفية تقويته لسلسلة القيمة، موضحا أن حكومة اليابان تدعم سلسلة قيمة البن بالإضافة إلى التعاون في جوانب أخرى بقطاع الزراعة في رواندا.

وأشار مياشيتا إلى أنه منذ عام 2017، بدأت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالشراكة مع المجلس الوطني الرواندي لتنمية الصادرات الزراعية مشروع تعاون تقني يهدف إلى بناء سلسلة قيمة قوية للبن.

وقال كبير مستشاري المشروع ناوهيرو ماتسوي إن المشروع سيساعد في تقليل خسائر ما بعد الحصاد وتعزيز القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية في السوق، وبالتالي جعل تجارة البن أكثر ربحية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني الرواندي لتنمية الصادرات الزراعية ساندرين أوروجيني إنه من المتوقع أن يعزز هذا المشروع الصادرات ويوفر أكثر من 100 وظيفة جديدة لأنه يقدم إرشادات فنية حول إدارة زراعة البن مثل البذر وتجهيز المزارع والأسمدة وكل ما يتعلق بإنتاج البن.

وشكر أوروجيني حكومة اليابان على دعمها المستمر وحث المزارعين على تبني تقنيات الزراعة الحديثة والقيمة المضافة لتصبح أكثر ربحية، وقد ركز المجلس الوطني الرواندي لتنمية الصادرات الزراعية على القيمة المضافة وتشجيع المزارعين والجمعيات التعاونية للاستفادة من محطات غسيل البن لتعزيز جودة صادراته.

كما قام السفير مياشيتا بجولة في مزرعة القهوة كوباكاكي مع وسائل الإعلام وغيرها من الجهات المعنية في القطاع بما في ذلك أعضاء اتحاد رواندا التعاونية للبن، ويعمل المشروع مع جمعيتين تعاونيتين رائدتين يوجهان للمشروع تعليمات بالطرق الفعالة لنمو البن بمشورة خبراء القهوة اليابانيين، وزار المندوبون مع السفير الياباني مشاتل البن، وأتيحت لهم الفرصة لفحص البذور ومحطة غسيل البن ومعرفة كيف يساعد المشروع ويدرب مزارعي البن، كما زاروا حقلًا تجريبيًا للبن.

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