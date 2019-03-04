البنك الأفريقي للتنمية: 63 مليون يورو لتمويل مشروع صرف صحي بنيروبي

وافق مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي على منح قرض بقيمة 62.914 مليون يورو لتمويل توفير خدمات مستدامة لمياه الصرف الصحي لنيروبي، من خلال "برنامج إصلاح واستعادة حوض نهر نيروبي: مشروع تحسين الصرف الصحي المرحلة الثانية" ويهدف المشروع إلى تحسين فرص الحصول على خدمات مياه الصرف الصحي ونوعيتها وتوافرها واستدامتها في مدينة نيروبي للمساعدة في استعادة حوض نهر نيروبي.



ويستهدف المشروع -الذي تشارك الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويله بتمويل إضافي يبلغ 20 مليون يورو- استثمارات الصرف الصحي ذات الأولوية في مدينة نيروبي لتحسين الظروف الصحية والمعيشية في العاصمة الكينية.



ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع ما يقدر بنحو نصف مليون شخص من خلال إصلاح وبناء مرافق معالجة مياه الصرف الصحي في داندورا، وبناء شبكة للصرف الصحي بطول 220 كيلومترًا، فضلًا عن بناء وإصلاح 100 مرحاض في المستوطنات غير الرسمية في نيروبي.



ويدعم المشروع أيضًا شركة المياه والصرف الصحي بمدينة نيروبي لتقديم خدمات صرف صحي محسنة من خلال التعزيز المؤسسي، وقال مدير قسم المياه والصرف الصحي بالبنك الأفريقي للتنمية وامبوي جيشوري "إن تأخر الاستثمارات وعدم كفايتها لإدارة مياه الصرف الصحي أسفر عن سوء خدمات مياه الصرف الصحي في نيروبي"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيوفر خدمات صرف صحي آمنة وكافية وموثوق بها، مما يقلل المخاطر الصحية والأعباء الاقتصادية.



ومن المقرر أن يمول البنك الأفريقي للتنمية هذا المشروع بقرض قيمته 59.407 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض بقيمة 507ر3 مليون يورو من الصندوق الأفريقي للتنمية، كما ستساهم حكومة كينيا بمبلغ 7.927 مليون يورو، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها نحو 70.841 مليون يورو، وسيوفر المشروع - المقرر تنفيذه خلال 48 شهرا - خدمات الصرف الصحي بنسبة من 48 إلى 70 في المئة.



يُشار إلى أن نيروبي هي موطن لما يقدر بنحو 4.5 مليون شخص يمثلون نسبة 9 بالمئة من إجمالي سكان كينيا البالغ عددهم 48.5 مليون نسمة، تفقد كينيا سنويا ما يقدر بنسبة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب سوء الصرف الصحي، ولم تواكب الخدمات الحضرية التوسع السريع حيث لا تخدم البنية التحتية للصرف الصحي القائمة سوى 48 بالمائة من المدينة.

و يؤدي تدهور البيئة والتأثيرات على الصحة العامة نتيجة لسوء الصرف الصحي إلى ارتفاع معدلات وفيات الأطفال ومعدلات الإصابة بالأمراض وضعف الأداء في المدارس والحضور وانخفاض الإنتاجية.



ويتطابق المشروع مع إستراتيجية البنك للبلاد في الفترة من 2014 إلى 2018، ويساهم بشكل مباشر في الركيزة الأولى من خلال دعم الاستثمارات التي سيكون لها آثار إيجابية على صحة سكان نيروبي، ويدعم المشروع رؤية كينيا 2030 من خلال توفير أنظمة البنية التحتية الشاملة كأساس لتحقيق نمو متوازن ومستدام وشامل، كما يساهم المشروع في تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بشأن التوفير الشامل للمياه والصرف الصحي.

