اقتصاد رواندا مرشح للنمو بنسبة 7.2%

قال البنك الدولي إنه من المرجح أن يحقق اقتصاد رواندا النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 7.2%، وأوضح البنك الدولي -في آخر تحديث اقتصادي للمجموعة- أنه مع توسع الاقتصاد بوتيرة سريعة في النصف الأول من العام الجاري، فإن رواندا على أتم الاستعداد لتحقيق التوقعات المحددة.



وأضاف البنك أنه سيتم دعم النمو من خلال تحسين الزراعة التي توسعت بنسبة 7.2% في النصف الأول من عام 2018 بعد التعافي من الجفاف الأخير، كما سيتم دعمه من خلال الصادرات التقليدية وغير التقليدية القوية وكذلك استئناف الأنشطة البنائية.



وأشار التحديث إلى تحسن في مناخ سياسة الاقتصاد الكلي في عام 2018 مما ساعد على إبقاء التضخم عند 1.6% وأدنى مستوى له في شرق إفريقيا، بعد أن انخفض من ذروته البالغة 7.9% في فبراير 2017، وظل سعر الصرف ثابتًا نسبيًا خلال نفس الفترة.



وقال الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي أغاسي مكرتشيان "بينما يستمر زخم النمو ويكون الاقتصاد قادرًا على النمو بين 7% و8% على المدى المتوسط، فإن المحافظة على معدل نمو مرتفع على المدى الطويل سيتطلب استثمارات كبيرة في رأس المال البشري والمزيد من القطاع الخاص الاستباقي".



وأشار مكرتشيان إلى أن الصادرات نمت من حيث الحجم والقيمة ما يشير إلى خفض العجز التجاري بنحو 14%، كما ذكر أن نمو الائتمان لا يزال منخفضًا لأن البنوك المحلية أصبحت غير راغبة في المخاطرة على نحو متزايد.



وأعرب البنك الدولي عن تفاؤله بشأن النمو على المدى المتوسط للتوسعات المتوقعة التي تتراوح بين 7% و8% في مجالات الزراعة والصادرات إلى جانب مشاريع البناء، ومع ذلك حذر البنك من عوامل الخطر مثل الظروف الجوية وكذلك عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، كما أشار البنك إلى ضعف إمكانات القطاع الخاص المحلي وعدم القدرة على الاستجابة كعامل خطر.



وتخطى النمو الاقتصادي في رواندا النسبة المتوقعة في السابق والتي بلغت 5.2% ونما بنسبة 6.1% عام 2017، وكان معظمه مدفوعًا بالزراعة والصناعة والخدمات.

