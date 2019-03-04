أديسينا: نحن فى سباق مع الزمن لإطلاق إمكانيات إفريقيا الكاملة

تعهد رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينومى أديسينا، ببذل المزيد من الجهود لدفع إفريقيا إلى محاربة الجوع والفقر والبطالة.



وحصل أديسنا على الجائزة المرموقة البالغ قيمتها مليون دولار أمريكي في حفل توزيع الجوائز الذي عُقد مؤخرا في سول عاصمة كوريا الجنوبية، وقد أعلن على الفور تبرعه بـ 50 ألف دولار من قيمة الجائزة لمحاربة الجوع في إفريقيا.



وقال أديسينا، خلال حفل توزيع الجوائز:- "نحن في سباق مع الزمن لإطلاق العنان للإمكانيات الكاملة لإفريقيا".



عُرف أديسينا عالميًا بإصراره الدءوب على الحد من الفقر العالمى.

