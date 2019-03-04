فائزون بنوبل يدعون الهند وباكستان إلى نزع فتيل التوترات وضبط النفس

حث تسعة وخمسون من الحائزين على جائزة نوبل ومن بينهم الناشِطَة الباكستانية ملالا يوسفزي رئيسي وزراء الهند وباكستان على نزع فتيل التوترات المتصاعدة بين البلدين.



وقد قدم الحائزون على الجائزة - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الاثنين - خطابا موقعا عليه من قبلهم جميعا إلى ممثلي الهند وباكستان الدائمين لدى الأمم المتحدة لمطالبة البلدين بضبط النفس واتخاذ إجراءات ملموسة لتهدئة الأوضاع المتوترة بين الجانبين.



وجاء في الخطاب "في مصلحة أطفالنا.. ندعو نحن الحائزين على الجائزة رئيس وزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الباكستاني عمران خان لإظهار القيادة الحكيمة وممارسة ضبط النفس الفوري في هذا المنعطف الحرج لتجنب أي تصعيد من شأنه أن يدخل الدولتان في حرب كاملة".



وتابع الخطاب "لا يوجد مكان للعنف والتطرف والإرهاب في عالم متحضر.. ونؤكد من جديد أن الأطفال لا يخلقون أبدا حروبا بل هم أسوأ من يعانون منها.. لذلك نناشد المؤسسات الدينية والإعلام والشباب ومواطني كل من الهند وباكستان على العمل من أجل استعادة السلام في المنطقة".



يشار إلى أن من بين الحائزين على جائزة نوبل الذين وقعوا على هذا الخطاب ليما غبوي وشيرين عبادي وتوكل كرمان وملالا يوسفزي بالإضافة إلى محمد يونس وخوسيه راموس هورتا وإدوارد إنجالد موسير وآخرين.

