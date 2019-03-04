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الإثنين 04/مارس/2019 - 08:28 ص

العناني يعرب عن تفاؤله بالتعاون مع الصين في مجال الآثار

وزير الآثار خالد
وزير الآثار خالد العناني
أ ش أ
dostor.org/2539380

أعرب وزير الآثار خالد العناني عن تفاؤله بتعاون مثمر للغاية بين مصر والصين في مجال الآثار.

وقال العناني -في تصريح لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بثته اليوم الاثنين- إن "العلاقات بين مصر والصين استثنائية وجيدة، وأتمنى أن تمتد إلى الآثار.. لقد وقعنا مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، ونحن متفائلون جدا بتعاون مثمر للغاية بين البلدين".

وأضاف:"هناك بعثة صينية عملت في مصر خلال العام الماضي، وأتمنى أن تكون هذه البداية لعدد كبير من البعثات الصينية في مصر".

وبدأت أول بعثة أثرية صينية في مصر عملها في نوفمبر الماضي في معبد مونتو بمحافظة الأقصر، حيث قامت البعثة بأعمال النظافة وإزالة الحشائش والمخلفات من المعبد، إلى جانب إجراء رفع مساحي ومسح أثري لمنطقة المعبد، فيما ستقوم بإعادة ترميم وتركيب الكتل الأثرية المتناثرة على أرض المعبد، وبدء أعمال التوثيق الأثري.

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