ماكرون: حان الوقت لتتجاوز فرنسا وإيطاليا الخلافات والعمل سويا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الوقت قد حان لتتجاوز فرنسا وإيطاليا الخلافات بينهما ويعملا سويا من أجل ما وصفه بـ"أوروبا جيدة".



وقال ماكرون إنه سوف يستضيف نظيره الإيطالي في شهر مايو المقبل لإحياء الذكرى الـ500 لوفاة الرسام الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي الذي توفي في فرنسا.



وشهدت العلاقات بين إيطاليا وفرنسا توترا متصاعدا في الأسابيع الأخيرة، بعد تبادل الدولتين حربا كلامية في عدد من القضايا، أبرزها الملف الليبي وتدفق المهاجرين، وحركة السترات الصفراء الاحتجاجية في فرنسا.

