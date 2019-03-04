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الإثنين 04/مارس/2019 - 07:59 ص

تقارير أمنية: داعش يحاول إعادة التموضع في الفلبين والصومال وغرب أفريقيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2539369

برغم التراجع النسبى فى النشاط الإعلامي والدعائي لتنظيم داعش الإرهابي خلال العام 2018، والذى قدره خبراء في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أى إيه" بنحو 83 % مقارنة بذروة نشاط داعش الإعلامى فى العام 2015، فإن التنظيم لم يفقد الأمل فى استكمال مخططاته الرامية لإعادة التموضع فى مناطق جديدة فى العالم بعد هزيمته فى سوريا والعراق.

ويؤكد ذلك ما رصدته أجهزة الأمن الفلبينية ارتفاع وتيرة قدوم عناصر من تنظيم داعش الخارجية إلى أراضى الفلبين خلال الأشهر القليلة الماضية.

وحذرت التقارير من احتمالية قيام داعش بإعلان " دولة خلافة " فى منطقة مدينة مراوى، بجزيرة مينداناو، جنوب الفلبين، التي تعد أخطر معاقل التنظيم على الأراضي الفلبينية.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مسئول رفيع فى الاستخبارات الفلبينية تأكيده انضمام ما بين 40 إلى 100 مقاتل من داعش إلى التنظيم فى جنوب الفلبين خلال الأشهر الإثنى عشر الماضية، وأن معظم القادمين جاءوا من البلدان المجاورة للفلبين مثل اندونيسيا وسنغافورة، كما قدموا من بلدان شرق أوسطية.

ويعزز مخاوف الأمن الفلبيني من احتمالية إقدام داعش على إعادة تموضعها فى جنوب الفلبين، قيام الكثير من قادة أنصار التنظيم على الأراضي الفلبينية وبخاصة منطقة مينداناو بإعلان بيعة الولاء لأمير داعش أبو بكر البغدادى فى العام 2014 عندما أعلن إقامة ما أطلق عليه " الدولة الإسلامية " فى بعض مناطق العراق وسوريا، ومن أبرز من بايعوا أمير داعش من القيادات الفلبينية المتطرفة قياديون ومقاتلون من جماعة "أبو سياف" الإرهابية أطلقوا على أنفسهم اسم "أنصار الخلافة " وآخرون من جماعة "ماوتى" الإرهابية وهى إحدى الفصائل المسلحة لما يعرف فى الفلبين باسم حركة بانجسامورو الإسلامية للمقاتلين من اجل الحرية، وتنظيمات أخرى متطرفة فى جنوب الفلبين.

وتقول تقارير الرصد الأمني الفلبينية إنه ما لبثت أن أدت تلك المنظمات الإرهابية بيعة الولاء لداعش إلا وبدأت هجماتها فى مدينة مراوى عاصمة إقليم مينديناوا بجنوب الفلبين، وقد نفذت تلك التنظيمات هجماتها بالتعاون مع المقاتلين المتشددين فى تلك المنطقة، وفى مايو من العام 2017 تمكن المتشددون المسلحون من أنصار داعش وحلفائهم من السيطرة على مدينة مراوى البالغ عدد سكانها 200 ألف نسمة وأطلقوا عليها اسم " ولاية شرق اسيا " تحت علم داعش، وشكل ثمانون من المقاتلين الأجانب الدواعش المدربين ومئات من مسلحى التنظيمات المتشددة فى جنوب الفلبين القوة القتالية الضاربة للتنظيم والى جانبهم عشرات من المتشددين من كافة أرجاء العالم.

وفى الثالث والعشرين من مايو من العام 2017 سارعت قوات الأمن الفلبينية إلى شن حرب تطهير فى منطقة مراوى ضد عناصر داعش واتسمت بأنها حرب مدن استمرت عملياتها لمدة خمسة أشهر وسقط فيها 1200 قتيل، واعتبرت أطول حرب مدن يشهدها العالم منذ معركة ستالينجراد فى الحرب العالمية الثانية.

يأتى ذلك فى وقت أشارت فيه تقارير استخبارية أمريكية يعود تاريخها إلى أواخر العام الماضي إلى مساع من جانب داعش لإعادة تنظيم صفوفه وتموضعاته فى سوريا والعراق برغم فقدان التنظيم سيطرته على المساحات الشاسعة التى سيطر عليها قبل خمسة أعوام تحت وطأة ضربات التحالف الدولى المناهض لداعش الذى تقوده الولايات المتحدة.

وتقدر الاستخبارات الأمريكية عدد مقاتلى داعش المتبقين فى سوريا والعراق بنحو 30 ألفا هم حاليا فى حالة كمون حيث لم يلقوا أسلحتهم بل ارتدوا الى تنظيماتهم المتشددة التى نشأوا فيها قبل داعش تحينا لفرصة إعادة إطلاق العمل المسلح فى منطقة الشرق الأوسط مجددا، كما تتوقع تقديرات استخبارات وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن يتحول داعش إلى قوة قتال احترافية عالية الأداء ومحدودة العدد بما يتماشى مع تراجع الإيرادات المالية للتنظيم وهى إيرادات لا تزال كافية لتمويل أنشطته فى المرحلة الراهنة والتى من بينها تدبير المنازل الآمنة لعناصر التنظيم وشراء الولاءات.

وفى أفريقيا، انفض فى الحادى والعشرين من ديسمبر من العام الماضى تحالف حركة الشباب الصومالية مع داعش، وارتدت حركة الشباب الى تحالفها القديم مع تنظيم القاعدة وهو ما أكده الشيخ على محمود راجى المتحدث باسم حركة الشباب بقيام الحركة بشن "حرب اجتثاث " للمقاتلين الموالين لداعش على الأراضى الصومالية، واتهم راجى عناصر داعش فى الصومال بالعمل على شق الصف فى حركة الشباب وتنفيذ عمليات استهدافية لعدد من قياداتها العسكرية استلزمت ردا من جانب الحركة.

ويقول المراقبون إن التحالف بين حركة الشباب وداعش يشهد تصدعا منذ أكتوبر 2015 عندما وجدت داعش موطئ قدم لها فى إقليم بونت لاند بشمال شرق الصومال وبدأت فى اجتذاب بعض منتسبى حركة الشباب الصومالية للعمل للانضمام إلى صفوف داعش التى كانت آنذاك " تدفع بسخاء " وفى السادس عشر من ديسمبر من العام الماضي نفذت عناصر من داعش هجمات ضد معاقل وقيادات تنظيم الشباب الصومالى.

وبرغم ضآلة عدد منتسبى داعش من المقاتلين المحترفين فى الصومال والذى لا يتعدى 200 مقاتل مقارنة بعدد منتسبى حركة الشباب الصومالية، لا يزال الأمل يراود داعش فى تعزيز وجودها فى الصومال من خلال العمل المسلح واجتذاب الموالين من بين آلاف المزارعين الفقراء فى الريف الصومالى.

وقد تشكل فى الثامن والعشرين من ديسمبر الماضى تحالف يضم خمس دول من منطقة الساحل الافريقى هى النيجر وتشاد ومالى وبوركينا فاسو وموريتانيا اتفقت على العمل المشترك للتصدي لتحركات وأنشطة دعم وتمويل تنظيمى القاعدة وداعش وجماعة بوكو حرام فى أفريقيا وتوجيه ضربات أمنية وعسكرية لمعاقل القاعدة فى دولهم وتشكيل قوة مشتركة قوامها خمسة آلاف مقاتل لتحقيق هذا الهدف مع رفع مستوى التعاون المعلوماتي والاستخبارى بين الدول الخمس التى أعلنت فى العام 2014 تشكيل إطار تعاون إقليمي استراتيجي فيما بينها أطلقت عليه "جى فايف".

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