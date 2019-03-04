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الإثنين 04/مارس/2019 - 07:59 ص

زاخاروفا: روسيا ستجري تحقيقها الخاص في قضية تسميم سكريبال

ماريا زاخاروفا،
ماريا زاخاروفا،
أ ش أ
dostor.org/2539361

أعلنت المتحدث الرسمية باسم وزاره الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، أن موسكو تجري تحقيقاتها الخاصة في قضية تسميم الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرجي سكريبال وابنته يوليا في ساليسبري البريطانية.

وقال زاخاروفا "تحقيقاتنا الخاصة جارية، ولا داعي لنسيان هذه القضية.. إذا بدا الأمر وكأن شخصًا ما في الغرب سواء في المملكة المتحدة أو واشنطن أو في بروكسل يفكر أن روسيا ستترك هذه القضية فهم يخطئون بشكل كبير. نحن شعب مهذب وصبور، وهذه الصفات قد تكون قاتلة لبعض المشككين".

وأشارت إلى أن روسيا ستجرى تحقيقات بالموضوع حتى النهاية، لقد "كانت الاتهامات قوية للغاية وكانت العواقب مأساوية للغاية، بحيث لا يمكن عدم الوقوف عند هذه القضية وتغيير الصفحة"، مضيفة أنه لو كان لدى السلطات البريطانية أو لدى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إثبات واحد لكان تم تقديمه.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرجي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، فاقدين الوعي في مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من مارس 2018.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة تشل الأعصاب "آ-234". في المقابل نفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها، وبإشراف من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

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