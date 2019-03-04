الشتاء الحالي الأشد سخونة في هونج كونج على الإطلاق

أفادت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الشمالية أن الشتاء الحالي هو الأشد سخونة على الإطلاق في الإقليم، وأن الشهر الماضي كان ثاني أكثر شهور فبراير حرارة على الإطلاق منذ 135 عاما، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة 3.3 درجة أعلى من المعدل الطبيعي.



وعزا المرصد الفلكي هذا، وفقا لصحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست)، إلى ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي والتوسع الحضري على المستوى المحلي.



وأشار المرصد إلى أن المعدل المتوسط لدرجات الحرارة بين ديسمبر وفبراير الماضيين كان 19.1 درجة مئوية، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيلات في عام 1884 وبزيادة 0.7 درجة عن المعتاد.