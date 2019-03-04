طالبة تستعين بالروبوت لكتابة واجبها المنزلي

استعانت فتاة صينية بإنسان آلي "روبوت" لكتابة واجبها المنزلي، ما أثار ضجة كبيرة على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وقد دافع الكثيرون من المتابعين عنها، ودعموا الاهتمام المتزايد بالآلات، فيما ذكرت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية أن نشر الواقعة على منصات التواصل نبه جمهورا أوسع إلى الروبوتات التي يمكنها نسخ النص ومحاكاة الكتابة اليدوية.



وأشارت الصحيفة إلى أن الواقعة وردت في إحدى الصحف المحلية عندما اكتشفت سيدة في مدينة هاربن شمال شرقي الصين، أن ابنتها 15 عاما، قد ابتاعت جهاز روبوت نسخ لمساعدتها في كتابة الواجب، وقد استخدمته في نسخ مقاطع من الكتاب الدراسي وكتابة المقالات، بيد أن ما أثار انتباه الأم هو أن ابنتها كتبت الواجب المدرسي في زمن قياسي بخط أنيق، ولكنها وأثناء تنظيف غرفة البنت، اكتشفت الجهاز وهو عبارة عن إطار معدني وقلم مع التغليف الذي يدعي أنه يمكن "تقليد كل أنواع الكتابة اليدوية".



كما اكتشفت الأم أن ابنتها اشترت الجهاز بحوالي 120 دولارا أمريكيا من على الإنترنت، وفي فورة غضب الأم بعدما شاهدت كيف يمكن للروبوت أن ينسخ الواجب المنزلي، قامت بتحطيمه على الفور.

