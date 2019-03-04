كوريا الجنوبية وأمريكا تشرعان في تنفيذ تدريبات عسكرية مشتركة

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اليوم الاثنين تدريبات مشتركة جديدة لمدة أسبوع بدلا من تدريباتهما الربيعية الرئيسية التي كانت تسمى "الحل الرئيسي"، وذلك بموجب قرار التحالف لدفع جهود السلام مع كوريا الشمالية.



وتقرر أن تستمر تدريبات قيادة دونج مينج حتى الثلاثاء من الأسبوع المقبل، باستثناء عطلة نهاية الأسبوع. وتعني كلمة دونج مينج "التحالف"، وينظر إليها على أنها بديل مختصر لتدريبات الحل الرئيسي التي كانت تستمر عادة لمدة أسبوعين...حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وفي محادثات هاتفية يوم أمس الأول، قرر وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو ووزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان إلغاء برنامج تدريبات الحل الرئيسي وفرخ النسر لدعم الدبلوماسية من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.



وجدد قرارهما التأكيد على استعداد الحلفاء لإبقاء الباب مفتوحا للحوار مع بيونج يانج على الرغم من انهيار قمة الأسبوع الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في هانوي.



وتنطوي التدريبات الجديدة على طاقم وقوات من وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، وهيئة الأركان المشتركة وقيادة العمليات في الجيش والبحرية والقوات الجوية، وقيادة القوات المشتركة الكورية الجنوبية - الأمريكية إلى جانب القوات الأمريكية في كوريا وقيادة المحيطين الهندي والهادئ.



ومن المتوقع أن يتم تنفيذها على نطاق أصغر مقارنة مع تدريبات الحل الرئيسي. كما أعيد تنظيم مناورات فرخ النسر في تدريبات صغيرة الحجم على نطاق ضيق ليتم تنفيذها على مدار العام.

