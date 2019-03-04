"ثورة 1919 وهؤلاء".. كتاب جديد لخالد ناجح

يصدر قريبًا ضمن سلسلة كتاب "الهلال" كتاب ثورة 1919 وهؤلاء، للكاتب الصحفي خالد ناجح، رئيس تحرير مجلة الهلال.



ويصدر الكتاب بمناسبة مئوية ثورة 1919، تلك الثورة التي رفعت شعار "الاستقلال التام أو الموت الزؤام"، والتي التحمت فيها جماهير الشعب المصري من الريف إلى الحضر ومن طبقة الفلاحين إلى الطبقة المتوسطة، واستمدت قوتها من التحام عنصري الأمة- مسلمين ومسيحيين- في مواجهة المحتل الغاصب.



تلك الثورة يراها الكثير من الباحثين والكتاب أولى ارهاصات الشعب المصري نحو الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية، هذا النضال الذي امتد لسنوات طويلة حتى تحقق لمصر – من خلال ثورة يوليو 1952 – كل هذه المكتسبات التي كافح الشعب من أجلها منذ ثورة 1919 ومازال يكافح ضد كافة أنواع الاحتلال وأن تغيرت أساليبه وأدواته وأشكاله مثل التي واجهها الشعب أيضا فى30 يونيو 2013، عندما ثار ضد احتلال من نوع آخر وهو احتلال الفاشيست الديني.



وهذا الكتاب يعود بنا إلى الوراء بمناسبة –مئوية ثورة 1919- من خلال أقلام مجموعة من الكتاب بحثوا وفتشوا وحللوا مقدمات وأسباب ثورة 1919 وكيف تجاوب معها الشعب المصري منذ اندلاع شرارتها الأولى.



ونحاول في هذا الكتاب أن نقرأ التاريخ بعيون هؤلاء الكتاب ونحاول أيضا أن نعرف تركيبة الشخصية المصرية التواقة دائما إلى الحرية والاستقلال والكرامة.



والكاتب الصحفي خالد ناجح، حصل على ليسانس الآداب قسم صحافة 1999-2000، عمل في جريدتي "الشرق الأوسط" و"الحياة"، وعمل نائبًا لرئيس تحرير مجلة "المصور"، ورئيسًا لقسم المحافظات في "اليوم السابع"، ورئيس تحرير إصدارات الهلال "مجلة- كتاب- روايات" منذ عام 2017 وحتى الآن.