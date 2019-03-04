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الثقافة
الإثنين 04/مارس/2019 - 07:14 ص

صدور رواية "حدث فى برايتون" للكاتب الصحفى سامح فوزى

صدور رواية حدث فى
أ ش أ
dostor.org/2539351

صدرت في سلسلة "روايات الهلال"، الرواية الأولى للكاتب الصحفي الدكتور سامح فوزي بعنوان "حدث في برايتون"؛ في 118 صفحة.

ويهدي سامح فوزي هذه الرواية على النحو التالي: "إلى من يجدد ذهنه، يتمرد على ذاته العميقة، ويفتح نوافذ شخصيته، ويسمح بتشكل ذات جديدة داخله".

وتتناول الرواية سيرة فتاة متفوقة دراسيا عاشت في قرية بالصعيد، اعتصرها الفقر، وانكماش الفرص الاقتصادية، وتراجع التنمية الثقافية، وضعف مباهج الحياة... جاءتها الفرصة.. قضت أربع سنوات تدرس الماجستير والدكتوراه في جامعة "ساسكس" في برايتون ببريطانيا.

وهناك خاضت رحلة تغيير كثيفة، اخمدت بداخلها الذات العميقة التي تشدها إلى ماض يصعب تصحيحه، وسمحت ببزوغ ذات جديدة تدفعها إلي الاحتفال بحاضر تختار فيه مكانها.

والرواية التي عاش المؤلف فصولها خلال فترة دراسته بجامعة ساسكس، صدرت ضمن سلسلة روايات الهلال، وتقع في مائة وعشرين صفحة من القطع الصغير.

وسامح فوزي يعمل حاليًا رئيس قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية، ويكتب بانتظام مقالات باللغتين العربية والانجليزية لعدد من الصحف والدوريات، حصل على الماجستير والدكتوراه في الإدارة العامة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وماجستير في التنمية السياسية من جامعة ساكس ببريطانيا، وزمالة معهد التنمية والديموقراطية وحكم القانون بجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة.

ولسامح فوزي مؤلفات عدة في رأس المال الاجتماعي، والتحول الديموقراطي، والمواطنة، والحكم الرشيد، والمساءلة والشفافية والإسلام السياسي.

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