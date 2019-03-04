القاهرة : الإثنين 04 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
الثقافة
الإثنين 04/مارس/2019 - 07:11 ص

إدارة النشر بالمطابع الأميرية تصدر كتاب "فقه عمارة المساجد"

كتاب فقه عمارة المساجد
كتاب "فقه عمارة المساجد"
أ ش أ
dostor.org/2539350

وقع الدكتور خالد عزب، عقد إصدار كتابه "فقه عمارة المساجد" عن إدارة النشر بالمطابع الأميرية.

والكتاب يضم ١٤٠ صفحة ويربط بين عمارة المساجد والقواعد الفقهية المنظمة لها ويستدل على ذلك عبر العديد من النماذج من المساجد التراثية بدءً من عمارة المسجد النبوي في المدينة المنورة.

ويعرض الكتاب عناصر المسجد المعمارية من واجهات ومداخل استخدمت فيها المداخل المنكسرة لعزل الصوت والضوضاء عن المصلين لتوفير الهدوء ويعرض المؤلف لصحن المسجد ودوره في أحداث حركة هواء تخفف من حدة الحرارة في أجواء حارة.

وكذلك تطرق الكتاب إلى القبلة والمحراب الذي يعد زينة المسجد فقد أولاه المسلمون عناية كبيرة فزخرفوه بالرخام الملون والكتابات التي تؤشر عليه، كما تعرض المؤلف للمنبر ومكوناته ودكك المبلغين وزخارف المساجد وأنواعها وأفرد قسمًا كبيرًا للمآذن وأنواعها خاصة المملوكية التي تعد أجمل مآذن العمارة الإسلامية.

والكتاب يعد دليلًا لعمارة المساجد وهو يخدم المعماريين والمؤرخين ومحبي الفنون والعمارة، حيث إنه يجعل من يزور أي مسجد أثري يقرأ عمارة المسجد وهو يسد ثغرة في المكتبة العربية في موضوعه وهو يأتي في اطار مشروع فكري تبناه الدكتور خالد عزب لدراسة العمارة والعمران في المجتمعات الإسلامية بدأه بكتاب "فقه العمران".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أقل من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 3 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 3 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 4 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 4 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر برصاص إسرائيلى غرب رام الله

نيمار يلمح إلى إمكانية الانضمام لريال مدريد

ترامب: الحد من التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية يوفر أموالًا كثيرة

بلومبرج: أمريكا والصين يقتربان من اتفاق ينهى الحرب التجارية

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. "صفافير معتز مطر" خطة استخباراتية محكمة لنشر الفوضى

"فضيحة الوزير الجديد المتوفي".. كيف تسوق السوشيال ميديا بعض وسائل الإعلام؟

المتهم الرئيسي في حادث قطار "محطة مصر" يكشف عن تفاصيل جديدة

حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

موعد مباراة الأهلى وبتروجيت فى الدورى الممتاز

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وبتروجيت فى الدورى

نيمار يلمح إلى إمكانية الانضمام لريال مدريد

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

مفاجأة.. "صفافير معتز مطر" خطة استخباراتية محكمة لنشر الفوضى

"فضيحة الوزير الجديد المتوفي".. كيف تسوق السوشيال ميديا بعض وسائل الإعلام؟

المتهم الرئيسي في حادث قطار "محطة مصر" يكشف عن تفاصيل جديدة

حقيقة تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون

ads
كشكول

حدد مستقبلك..اختر طريقك" مؤتمر طلابي تنظمه حقوق سوهاج.. الأربعاء القادم

عزيز يفتتح المهرجان الكشفي الرابع لجوالي جامعة سوهاج

تعيين مشرفاً على المنشآت الرياضية بجامعة سوهاج

صيدلة سوهاج تختتم فعاليات دورتها التدريبية "أبعاد التأهيل لسوق العمل"

استمرار دورات برنامج المراجعة الخارجية بمركز ضمان الجودة بجامعة سوهاج

الأمصار

روسيا: أمريكا ترفض عبور قوافل الإنسانية بجانب قواعدها في سوريا

الأجهزة الأمنية العراقية تضبط طن كامل من المخدرات

6 رسائل يوجهها بوتفليقة للشعب الجزائري في رسالته اليوم

نص رسالة بوتفليقة للجزائريين إثر تقديم ملف ترشحه "وثيقة"

لهذا السبب.. مجلس وزراء الداخلية العرب يمنح أمير الكويت وساما رفيعا

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

الشتاء الحالي الأشد سخونة في هونج كونج على الإطلاق

طالبة تستعين بالروبوت لكتابة واجبها المنزلي

مذيعة أخبار "روبوت" عبر تقنية الذكاء الاصطناعى

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

نصائح لعلاج ومنع حبوب الشباب مستمدة من الطعام

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎