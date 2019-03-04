السرطان السبب الرئيسى لوفاة النساء فى روسيا

أفادت إدارة الإحصاء الروسية بأن الإصابة بأمراض السرطان هي السبب الرئيس للوفاة بين النساء الروسيات، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" اليوم الإثنين.



وقالت قناة "RT" نقلًا عن الإدارة، إن عام 2017 شهد وفاة 19.6 ألف مرأة بالغة، تتراوح أعمارهن بين 16 و54 عامًا، نتيجة الإصابة بالأورام المختلفة.



واحتلت المرتبة الثانية أمراض القلب والأوعية الدموية التي أودت بحياة 18.9 ألف امرأة روسية.



يذكر أن مؤسسة "روس ستات" (الإحصاءات الروسية) كشفت الشهر الماضي، أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيس لموت أيضًا الرجال البالغين في روسيا.