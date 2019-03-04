ألمانيا تخشى على روسيا من "الصواريخ الصينية"

ذكرت شبكة روسيا اليوم، اليوم الإثنين، أن وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لايان، رأت حاجة لانضمام بكين إلى معاهدة الحد من انتشار الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى؛ نظرًا لتهديد الصواريخ الصينية لروسيا.



ونقلت الشبكة عن الوزيرة قولها في مقابلة مع مجلة "Focus" الألمانية: إن "الصواريخ الصينية تهدد روسيا، بقدر ما تهدد الصواريخ الروسية أوروبا".



ولفتت الوزيرة إلى أن الطريقة الصحيحة والوحيدة لبناء علاقات مع بكين هي الحوار المكثف.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن سابقًا أن واشنطن تبدأ يوم 2 فبراير، إجراءات انسحابها من معاهدة الصواريخ، الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي عام 1987.



وفي اليوم نفسه، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توقف روسيا عن مشاركتها في تلك المعاهدة، في إطار الرد بالمثل على الخطوة الأمريكية.