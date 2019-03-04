القاهرة : الإثنين 04 مارس 2019
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الإثنين 04/مارس/2019 - 06:17 ص

استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر برصاص إسرائيلى غرب رام الله

استشهاد فلسطينيين
عبير سليم
dostor.org/2539341

أفادت مراسل شبكة روسيا اليوم، قبل دقائق، باستشهاد شابان فلسطينيان وإصابة ثالث برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بدعوى تنفيذهم عملية دهس غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

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