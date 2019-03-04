واشنطن: منع جوايدو من العودة إلى فنزويلا ستواجه بإجراءات أمريكية حاسمة

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، اليوم الإثنين، أن محاولات منع عودة زعيم المعارضة الفنزويلي ورئيس البرلمان، خوان جوايدو، إلى بلادة ستؤدي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل أمريكا والمجتمع الدولي.



وكتب بولتون على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أعلن الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان جوايدو، أنه يعتزم العودة إلى فنزويلا. أي تهديدات أو أفعال ضد عودته الآمنة ستواجه استجابة قوية وهامة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".



وكان "جوايدو" الذي نصب نفسه رئيسا لفنزويلا، دعا عبر "تويتر" في وقت سابق، لتظاهرات حاشدة اليوم، تزامنا مع عودته إلى البلاد بعد جولته في دول إقليمية.